Ennio Panzino e Michele Lombardi un altro anno con la Polisportiva Capannori

martedì, 9 luglio 2019, 15:29

Grandi aspettative per il confronto promosso da Automobile Club Lucca, valido per il Trofeo Rally di Zona e per il Campionato Italiano Regolarità a Media, in programma nel fine settimana sulle strade della piana lucchese

martedì, 9 luglio 2019, 15:26

Questa mattina il sindaco Luca Menesini ha consegnato gli attestati ai giovani che hanno preso parte all’Erasmus+ YouthNest.crea, di cui Capannori è partner

martedì, 9 luglio 2019, 14:49

Porcari primo esempio nazionale di accordo tra TIM e Infratel per l’utilizzo e l’integrazione di reti che, appartenenti ad entrambi, forniranno ai cittadini, da fine ottobre e comunque entro la fine dell’anno, un servizio internet che, raggiungendo la velocità di un giga, rappresenta il massimo delle performance oggi realizzabili con...

martedì, 9 luglio 2019, 13:45

Krzysztof Dembek, ricercatore al Centre for Social Impact presso la Swinburne University of Technology in Australia ieri ha fatto visita a Capannori per conoscere in maniera più approfondita alcune buone pratiche ambientali

martedì, 9 luglio 2019, 13:17

Prenderanno il via entro la fine del mese di luglio alcuni lavori di ristrutturazione e un nuovo intervento che riguarderanno tre scuole del territorio: la scuola primaria 'Amalia Bertolucci Del Fiorentino' di Capannori, la scuola per l'infanzia di Lunata e la scuola secondaria di primo grado di Camigliano. I lavori...

martedì, 9 luglio 2019, 12:32

Agli uffici al pubblico, presso le sedi di lavoro, nei laboratori e nei magazzini. E poi ancora, alle centrali dell’acquedotto e sugli impianti di depurazione. Sono ben 24 i defibrillatori semiautomatici che Acque SpA - insieme al suo “braccio operativo” di Acque Servizi – ha installato nel corso delle ultime...