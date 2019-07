Piana : capannori



FdI chiede certezze per la Nottolini Volley

mercoledì, 31 luglio 2019, 15:28

Il gruppo Fratelli d'Italia di Capannori interviene per chiedere certezze per la Nottolini Volley a pochi giorni dell'inizio della stagione.



"A 23 giorni dall'inizio della stagione - si legge nella nota -, per la Nottolini Volley non sono ancora cominciati i lavori per il rifacimento del tetto alla palestra Carlo Piaggia a Capannori, luogo dove sia la prima squadra che le ragazze delle squadre giovanili svolgono gli allenamenti e le partite ufficiali.

Dopo l'allagamento durante la partita di campionato con il Cesena del 04 maggio scorso, in cui la Nottolini in una situazione surreale dovette trasferirsi alla Palestra di Camigliano per terminare la partita, portandosi dietro il fedelissimo pubblico, il comune aveva comunicato alla società che nel mese di giugno sarebbero stati effettuati i lavori, che però a tutt'oggi risultano non eseguiti. Fratelli d'Italia chiede dunque una data precisa in cui verranno iniziati lavori, non si può mettere a repentaglio la sicurezza delle persone che frequentano il PalaPiaggia e la stagione di un'intera società, il cui campionato inizierà ad ottobre.

La Nottolini Volley è una delle società fiore all'occhiello dello sport Capannorese, grazie all'impegno ed al sacrificio di diversi imprenditori locali, che investono soldi e tempo, educando ai valori della vita ed allo sport molte ragazze, dirette in maniera eccellente dal Presidente Paolo Gradi e dal vicepresidente Enrico Bertini, con persone molto valide all'interno della Società. Per questi motivi la società necessita di sicurezze per il futuro e di una casa confortevole: tramite il nostro consigliere Petrini, Fratelli d’Italia porterà questa spiacevole situazione in commissione, chiedendo una data certa di inizio dei lavori, in attesa che si porti a compimento la promessa elettorale di Menesini, ovvero la costruzione di un Palasport confortevole e con capienza superiore all'attuale da destinare allo sport capannorese".