Fibra super-veloce a Porcari: da ottobre collegamenti fino a un giga per abitazioni ed aziende

martedì, 9 luglio 2019, 14:49

di giulia del chiaro

Porcari primo esempio nazionale di accordo tra TIM e Infratel per l’utilizzo e l’integrazione di reti che, appartenenti ad entrambi, forniranno ai cittadini, da fine ottobre e comunque entro la fine dell’anno, un servizio internet che, raggiungendo la velocità di un giga, rappresenta il massimo delle performance oggi realizzabili con la banda ultralarga.

Ad illustrare l’accordo tra TIM ed Infratel, ed i conseguenti interventi infrastrutturali per installare la rete ultraveloce sono intervenuti, questa mattina in comune – sottolineando l’importanza non solo locale del progetto –, il sindaco Leonardo Fornaciari ed il responsabile di TIM Toscana ovest, Alessandro Bettini, insieme all’assessore regionale Vittorio Bugli, al direttore Rete TIM del centro Italia, Stefano Gigli, ed al responsabile delle relazioni istituzionali di Infratel Italia, Guido Citerni di Siena.

Percorso lungo, quello per portare la fibra nel comune della piana, che proprio per questo ha suscitato, negli ultimi mesi, numerose critiche da parte della cittadinanza che reclamava una promessa fatta, dall’attuale amministrazione, al tempo della sua campagna elettorale. “Il nostro percorso per arrivare all’accordo stipulato in questi giorni è stato lungo e si è scontrato con notevoli ostacoli burocratici richiedendo l’impegno dell’amministrazione in tutto l’iter – ha voluto sottolineare, infatti, il primo cittadino e ha proseguito – la rete è pronta da mesi, ma l’attivazione del servizio ha richiesto di avviare una lunga e complessa fase di concertazione finalmente conclusa con l’accordo stipulato in questi giorni”.

“Quello di Porcari è un importante e innovativo progetto di integrazione delle reti di TIM e di Infratel” – ha dichiarato Stefano Gigli – che rende noi di TIM doppiamente soddisfatti sia perchè ci troviamo di fronte al primo caso nazionale di accordo TIM-Infratel, sia perchè abbiamo a che fare con un progetto tecnologicamente avanzato, capace di raggiungere le abitazioni con una banda ultralarga fino a un gigabit al secondo”.

Il progetto, realizzato da TIM e Infratel, in collaborazione con il comune di Porcari e la regione Toscana, ha come obiettivo quello di potenziare la digitalizzazione dei processi e dei servizi per cittadini, imprese ed Enti Pubblici. TIM, che si collegherà alla rete di Infratel per portare la fibra ottica fino alla centrale di Porcari, metterà a disposizione la tecnologia evoluta del proprio backbone ad alta velocità. Mentre, per la parte finale del collegamento fino a casa del cliente, Infratel avrà la possibilità di utilizzare le infrastrutture esistenti.

Tutti questi passaggi, trattandosi di un accordo e di una progettualità del tutto innovativi, verranno realizzati per step: entro la fine di settembre saranno attivati, ancora in via sperimentale, i primi collegamenti mentre la diffusione vera e propria del servizio comincerà dalla fine di ottobre con la messa a punto dei sistemi di provisioning e di assistenza.

Accanto alla velocità della connsessione, la nuova rete, in fibra ottica FTTH, renderà disponibili servizi digitali che faranno di Porcari una “Città Itelligente” permettendo, per esempio, l’ottimizzazione di trasporti, mobilità e sicurezza, la previsione dei volumi di persone presenti durante determinati eventi ed il monitoraggio dell’ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell’aria.

La fibra apporterà, inoltre, notevoli vantaggi sia alle famiglie, per ciò che riguarda l’entertainment, con la possibilità di accedere a contenuti video di particolare pregio anche in HD, che alle imprese che potranno accedere al mondo delle soluzioni professionali, come lo smart working, la unifiedcommunication, la videosorveglianza in HD e i servizi di cloud computing per le aziende, sfruttandone le potenzialità.

Il progetto porcarese rientra nella linea della regione Toscana che vedrà realizzare, entro il 2020, una rete pubblica di infrastrutture a banda unltralarga nelle aree bianche a maggior presenza di imprese industriali ed agricole. “L’obiettivo è l’infrastrutturazione del territorio con la posa di fibra ottica – ha spiegato l’assessore regionale Bugli – in grado di consentire servizi di connettività affidabili e ad alta velocità”. Già in atto, all’interno di questo piano di lavoro, la posa di fibra ottica nei primi 11 comuni toscani selezionati tra cui quello di Porcari che, nello specifico, ha visto un investimento della regione di oltre un milione e ottocento mila euro per un totale di 50 chilometri di scavi e 70 chilometri di fibra posata a coprire il 70 per cento del territorio comunale.