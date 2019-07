Piana



Flosi (Lega): "Villa basilica, situazione sulla SP35 critica"

mercoledì, 17 luglio 2019, 15:26

Il consigliere comunale Lega Salvini Premier di Villa Basilica Gianluca Flosi interviene in merito al traffico pesante sulla SP35 a Villa Basilica.

Ci risiamo, tutti i giorni assistiamo ad una scena come questa. Il traffico pesante sempre piú abbondante, rallentamenti, intasamenti, file e tanti rischi per tutti gli utenti che ogni giorno si trovano a percorrere la strada. Una infrastruttura obsoleta e con evidenti punti di criticità: imbuti, strettoie, visibilità limitata. È palese a tutti come questa strada, realizzata in altri tempi sia diventata oggi totalmente inadeguata rispetto alle sempre crescenti necessità del traffico, compreso quello che alimenta l'indotto industriale.D egli interventi di adeguamento necessari, tanto promessi in campagna elettorale, attesi da anni, al momento non vi é traccia. L'aumento del traffico, (a volte si sfiorano picchi di 300 autoarticolati al giorno) porta anche inquinamento che attualmente non viene monitorato. Come gruppo consiliare Lega, nei prossimi giorni, proporremo sia all' amministrazione provinciale di Lucca che all' Arpat l'istallazione di una centralina per il rilevamento della qualità dell'aria, in modo da avere un monitoraggio costante. Per noi, la tutela dell'ambiente, la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'apparato industriale devono andare di pari passo.