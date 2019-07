Piana : altopascio



Fontanino, D'Ambrosio: "Le persone della giunta indagate sono tre"

venerdì, 26 luglio 2019, 21:56

di cinzia guidetti

E' quanto emerso dalla seduta del consiglio comunale di questa sera. A dare la notizia il primo cittadino, Sara D'Ambrosio. Le persone della giunta che sono indagate sono il sindaco, il vice sindaco Daniel Toci e l'assessore Alessandro Remaschi. "Le contestazioni sono di tipo tecnico, come l'altezza del fontanello, la distanza e la larghezza delle sedute laterali - ha spiegato il sindaco -. La delibera di giunta approvata nel 2018 prevedeva la collocazione del fontanello in piazza Vittorio Emanuele in base ad alcune indicazioni, come la vicinanza al paese, in un contesto sicuro non isolato, vicino alle scuole, con un parcheggio e dove passa la via Francigena; l'imputazione è di abuso edilizio e falso ideologico legato alla delibera di giunta".

Mentre alla domanda della minoranza su chi siano gli altri soggetti coinvolti la D'Ambrosio ha risposto che "c’è un segreto d’indagine. Non posso dire chi sono gli altri soggetti coinvolti perché non posso sostituirmi ai dipendenti comunali. Credo che sia una domanda inopportuna e impropria. Aspettiamo l’esito delle indagini nel rispetto della procura e siamo a disposizione per ogni chiarimento".

"L'aspetto andava chiarito prima dato che l'avviso di garanzia è del 31 maggio e non aspettare il consiglio comunale del 26 giugno - ha commentato Simone Marconi (Lega Altopascio) -; c'è stata una mancanza di trasparenza. Alcune cose le abbiamo sapute dai giornali come anche le nuove nomine di Farmacie Altopascio Srl", e Francesco Fagni (Lega Altopascio) ha incalzato: "Se c'è un avviso di garanzia per errori tecnici, per questi tecnici sono stati presi dei provvedimenti? I tecnici del comune sono tecnici della maggioranza della minoranza e dei cittadini anche. Almeno il consiglio comunale deve essere informato; c’è il modo per informare i consiglieri e tenere queste notizie dentro il consiglio comunale: si chiude il consiglio al pubblico".

"Il sindaco ha parlato di delibera di giunta. È una sola o ce ne sono di più? - ha domandato Marconi -. È stata valutata l’eventuale scelta della posizione? Era un luogo idoneo per soggettività degli amministratori o altro? C'era un criterio logico o anche un criterio tecnico e di fattibilità?"

Mentre Maurizio Marchetti (Insieme per Altopascio) ha ricordato che "In un mio intervento sulla stampa prima della costruzione del fontanello avevo detto che quello non è il posto adatto tra un parcheggio, un palazzo comunale e un marciapiede. Inoltre la struttura del fontanello non è compatibile a una zona di centro storico".

All'ordine del giorno anche approvazioni e variazioni di bilancio tra cui investimenti di cui il vicesindaco con orgoglio ha spiegato: "La variazione di bilancio è solo per quello che riguarda le opere le pubbliche investimenti a titolo secondo e piano triennale 8 milioni di euro tutte risorse che si trasformeranno in investimenti, lavori pubblici e cantieri. L'isola ecologica, il palazzetto dello sport, importantissimi e sempre sottovalutati interventi nell’antincendio nell'edilizia scolastica, adeguamento cucine, insomma per andare a fare quello che per noi è la base. Nelle scuole bisogna entrarci in modo sicuro - ha precisato Daniel Toci - . Sono tutte risorse che abbiamo messo nel futuro di Altopascio e faremo in modo di spenderli il prima possibile. L'isola ecologica - ad esempio - è un intervento abbondantemente atteso. Abbiamo tolto l'inceneritore, disposto l'area a trovato contributo del 50 per cento per questa struttura grazie al bando dell'A.T.O Costa bandito dalla regione Toscana. Quello che andremo a realizzare è un centro di raccolta che abbia le capienze necessarie al nostro comune e quei servizi erogati a Salanetti: sarà un'area adeguata e attrezzata alle nuove normative. A settembre - ottobre invece l’apertura del cantiere per realizzare la scuola primaria. Abbiamo scelto di investire su una nuova edilizia. Ma abbiamo anche risorse per il centro storico, per le Mura e il restauro del museo dei granai, porta dei Vettori, la caserma dei carabinieri e per procedere alla demolizione degli abusi edilizi".

Soddisfazione anche per i 14 mila euro per la promozione turistica del territorio, meno, da parte della minoranza, per il 96 mila euro per il luglio altopascese.

"Spendere 96 mila euro per un luglio altopascese mi sembrano tanti - ha criticato Marconi -. Sono 3 mila euro al giorno. Non si sono visti tradotti sul territorio e sulla promozione. Saranno andati a fumo dei fuchi d’artificio?".

"Siamo alla fine del luglio altopascese - ha commentato Marchetti - con la serata di domani che è stata cassata (causa maltempo n.d.r.). Vorrei capire cosa è successo in termini di spesa per il luglio altopascese...".

L'assessore Martina Cagliari, in rappresentanza di Adamo La Vigna, assente, ha precisato che l'avviso pubblico al quale hanno partecipato le associazioni e hanno presentato un progetto è sul sito del comune. I progetti presentati avranno il saldo solo su rendicontazione e che è stato dato un acconto del 50 per cento.

Alessandro Remaschi ha garantito che "Entrate e spese manterranno un equilibro. "Abbiamo oltre 2 milioni di avanzo, 3 milioni verranno investiti nel palazzetto dello sport. Vogliamo investire in cose che i cittadini possano vedere e toccare con mano. Riusciremo a raggiungere i 10 milioni di opere con il 50 per cento del nostro bilancio".