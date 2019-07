Piana



Francesco Masini rinnova con la Polisportiva Capannori

sabato, 20 luglio 2019, 10:37

Per il terzo anno consecutivo Francesco Masini vestirà la maglia della Polisportiva Capannori. Un'altra conferma pesante a disposizione di coach Bernabei per il campionato di Promozione. Masini durante l'estate ha rifiutato altre proposte pur di rimanere in biancorosso e dopo la stagione in crescendo dello scorso anno si candida a essere il lungo titolare della squadra.



«Sono contento della conferma di Masini perché possiamo dare a un giocatore di assoluta fiducia un ruolo delicato all'interno del gruppo», commenta il presidente Luca Fontana che aggiunge Masini al gruppo già formato da Ghiaré, Pardini, Lombardi e Panzino.