Fuga di gas nell'area di sosta "Sibolla": circolazione interrotta

mercoledì, 3 luglio 2019, 11:21

Durante i lavori attualmente in corso sull’autostrada A11, all’altezza di Altopascio e dell’area di sosta Sibolla, si è verificata una rottura della rete gas metano in media pressione di Toscana Energia, dopo dei lavori di scavo, causando una conseguente fuga di gas.

Data la pericolosità della situazione, sono state chiuse queste strade: tratto autostradale in corrispondenza di Altopascio in entrambe le direzioni; via delle Industrie, nel comune di Altopascio; via Mammianese, nel comune di Altopascio.

Sul posto con i vigili del fuoco, i tecnici di Toscana Energia e di autostrade, i carabinieri e la polizia municipale: per svolgere le operazioni di bonifica e di ripristino della condotta è stato necessario chiudere il gas.

Intanto per chi percorre l’autostrada è da tenere presente questo: uscire ad Altopascio per chi sta procedendo verso il mare; uscire a Capannori per chi sta procedendo verso Firenze.

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono a lavoro dalle 10.20 circa. Sul posto sono state inviate in tutto 12 unità e tre mezzi dei vigili.

Alle ore 12.45 è stato stata riaperta l’Autostrada A11. Sul posto permane una squadra fino a definitiva messa in sicurezza.

I tecnici di Toscana Energia, intervenuti immediatamente sul posto, hanno lavorato per consentire in tempi brevi la riapertura al transito autostradale e la messa in sicurezza della zona. Nel frattempo stanno proseguendo i lavori di riparazione della condotta danneggiata che, probabilmente, si concluderanno nella giornata di domani.

Notizia in aggiornamento