Piana



Giovanni Marchi: "Per l’immagine dell’amministrazione i lavori vengono fatti a testa in giù"

martedì, 16 luglio 2019, 14:43

"Da quando eravamo piccoli, ci hanno sempre insegnato che le case era impossibile costruirle dal tetto, ma la prima cosa da fare doveva essere lo scavo, per poi gettare la fondazione ed elevare i muri portanti per arrivare al tetto ed alla sua copertura. Addirittura, opportuno era realizzare anche tutti gli impianti elettrici, idraulici termici e così via, che sarebbero serviti per fare la nostra casa accogliente ed abitabile - esordisce Giovanni Marchi ex consigliere comunale di Capannori

Qualcuno si domanderà, cosa c’entrano queste lievi nozioni di costruzioni sulle abitazioni?

Ci introducono – prosegue Marchi per meglio far capire con quale criterio vengono realizzati alcuni lavori da parte dell’amministrazione comunale capannorese, infatti, qualcuno si ricorderà delle relazioni di presentazione della mastodontica piazza Aldo Moro, quando tra i vari capitoli, si parlava delle aiuole verdi distribuite nella piazza e nelle vasche rialzate realizzate in cemento armato.

Ebbene, le aiuole con le piantine autoctone hanno cessato di esiste già all’epoca del concerto del 1° maggio, calpestate dalla gente che nella piazza assisteva al concerto.

Ma peggio ancora in questo periodo di canicola del mese luglio le aiuole tanto pubblicizzate dall’amministrazione Menesini assieme ai giardini della piazza sono ridotte nuovamente ad un cantiere, la causa è dovuta alla dimenticanza di realizzare l’impianto di irrigazione nei giardini e nelle aiuole.

Noi – prosegue Marchi – capiamo, che forse più di una dimenticanza delle imprese o del direttore dei lavori, per il sindaco era indispensabile inaugurare la piazza al più presto per la sua immagine compiacendosi dei quasi 2 milioni di euro spesi, a scapito di altri lavori o servizi che potevano essere dati alla comunità capannorese, ma come una casa, che per la costruzione, si deve cominciare dalle fondamenta anche per i giardini pubblici opportuno sarebbe stato iniziare dagli impianti di irrigazione, come se non bastasse il tappeto erboso a rotoli posto nel giardino a nord della piazza è finito in malora appare agli occhi della gente ingiallito secco. Di conseguenza più di una dimenticanza dei lavori è stato più il volere dell’amministrazione che aveva fretta ed aveva paura di arrivare troppo lunghi ni lavori dal momento in cui la campagna elettorale era alle porte.

L’esaltato decoro urbano promesso – conclude Marchi - dall’amministrazione anche con l’ausilio dei cantonieri di paese come al solito è stato un fallimento, la fretta dell’amministrazione di farsi bella agli occhi della gente, priverà la stessa magari di altri servizi solo perché il Sindaco non è abituato ad ascoltare".