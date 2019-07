Piana



Gran finale per il Luglio altopascese: cena di beneficenza con la Misericordia di Altopascio

giovedì, 25 luglio 2019, 11:23

Ultimi giorni di Luglio altopascese, la manifestazione estiva della cittadina del Tau. Anche questa settimana torna il venerdì dei commercianti, con negozi aperti by night, aperitivi e cene e musica dal vivo nei locali del centro. Gli appuntamenti iniziano alle 20.30 in via Cavour con "Live&Karaoke al Montanelli coi Morgana", serata food and music a cura della pasticceria Montanelli. Alle 21 in piazza Gramsci, appuntamento da non perdere con un tributo ad una delle band italiane più amate: i Pooh. Con "50 palasport: 50 anni di storia del gruppo più amato di sempre" i fan avranno l'occasione di ripercorrere l'inimitabile carriera di Roby Facchinetti e compagni con elementi di scena originali. L'evento è a cura del locale La Dogana. Infine, per gli amanti del teatro, ci sarà nel centro del paese a partire dalle 21.30 "La Malaparata", esibizioni di artisti di strada, giocolieri, trampolieri, clown e acrobati impegnati in uno spettacolo itinerante con improvvisazioni e lazzi comici a cura della Federazione italiana teatro amatori di Lucca.

L'edizione 2019 del Luglio altopascese si concluderà poi sabato 27 luglio con la tradizionale cena della Misericordia di Altopascio, "A tavola sulla Francigena". Il ricavato della serata, organizzata dalla Misericordia insieme con Farmacia comunale, Fratres Altopascio e i locali aderenti (Serendipity, La Dogana, La Dispensa, Macelleria Giannini, Macelleria Buti, Pro Loco Spianate, Agriturismo Apiscampo e Quelli del Dallas), con il patrocinio del Comune, sarà utilizzato per l'acquisto di un ecografo di ultima generazione per il Poliambulatorio specialistico a prezzi popolari della Misericordia di Altopascio. L'appuntamento è alle 20 in via Cavour e per partecipare occorre prenotare al numero 0583.25109 oppure in uno dei locali che aderiscono alla cena.

A seguire ci sarà la classica tombola in piazza della Magione e poi gran finale del Luglio altopascese con i fuochi d'artificio.