I gruppi di opposizione a Capannori: “Il presidente Biagini convochi al più presto il consiglio comunale”

venerdì, 5 luglio 2019, 08:40

Torna anche quest'anno la Sagra del Cacciucco di Badia Pozzeveri. L'appuntamento con la 43^ edizione è da oggi, venerdì 5, fino a domenica 7 e poi di nuovo dall'11 al 14 luglio

giovedì, 4 luglio 2019, 19:30

"Si all’affidamento in gestione dello stadio comunale: nella scelta del gestore vengano privilegiate le realtà locali radicate". Via libera alla pratica consiliare da parte del gruppo “La Porcari che Vogliamo”

giovedì, 4 luglio 2019, 19:30

"Il bando emanato dal comune di Capannori per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione - afferma il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso - presenta molteplici anomalie idonee a favorire in concreto i cittadini stranieri a danno delle legittime aspettative degli italiani in stato di bisogno"

giovedì, 4 luglio 2019, 17:54

Dopo i rumors degli ultimi giorni adesso arriva la conferma ufficiale: il Tau calcio Altopascio ha trovato il suo bomber per la prossima stagione in Eccellenza. La società amaranto ha infatti ingaggiato il centravanti originario di Pietrasanta Federico Mengali, reduce da una stagione da protagonista alla Cuoiopelli (sempre in Eccellenza)...

giovedì, 4 luglio 2019, 16:50

Dopo la "Staffetta sotto la smarrita", tenutasi ieri, che ha ufficialmente aperto il calendario degli eventi, si prosegue domani, venerdì 5 luglio, con il primo appuntamento dei "Venerdì dei commercianti" che proporrà negozi aperti anche la sera, aperitivi, cene e musica dal vivo nei locali del centro

giovedì, 4 luglio 2019, 16:03

Un connubio tra sport, bellezze paesaggistiche e storia. È tutto pronto ormai per la seconda edizione della Coppa Ville Lucchesi, il rally riservato alle auto storiche organizzato da Aci Lucca in collaborazione con Aci sport, che quest'anno si terrà il 12 e 13 luglio con partenza da Altopascio e arrivo...