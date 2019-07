Piana



Il 7 agosto il concerto della filarmonica "Gaetano Luporini" di San Gennaro

mercoledì, 31 luglio 2019, 10:33

Come accade ormai da diversi anni, la Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro organizza anche per il 2019 il "Concertod'Estate" che quest’anno ha per sotto-titolo 125 anni di musica.

Questo è il periodo più caldo dell'anno, è periodo di vacanze, le persone sono più rilassate e la sera, dopo la calura del giorno, esce volentieri alla ricerca di un po' di refrigerio con la voglia di ritrovarsi, fare quattro chiacchiere e, magari, ascoltare buona musica.

Il concerto va in questa direzione. L'intento della Filarmonica è quello di regalare una bella serata agli abitanti di San Gennaro, a quelli dei paesi limitrofi, a chi vorrà partecipare ed ai numerosi turisti che negli ultimi anni scelgono sempre più spesso le nostre colline per le loro vacanze, riconoscendo la bellezza di questi luoghi che per un lungo periodo sono stati oggetto di un continuo abbandono ma che ultimamente hanno visto un crescente ripopolamento soprattutto da parte di giovani che hanno riscoperto la qualità della vita offerta dalla campagna.

La fondazione della Filarmonica “Gaetano Luporini” risale al 13 marzo 1894, da cui il sotto-titolo del concerto, che costituirà anche l’occasione per festeggiare, assieme al pubblico, i 125 anni di ininterrotta attività, elemento, questo, particolarmente significativo per un’associazione basata sul volontariato che ha come scopo quello di avvicinare i giovani alla musica e diffondere la cultura musicale. Negli ultimi venti anni la Filarmonica è stata protagonista di importanti e innovative iniziative, tanto da attirare su di sé l’attenzione del mondo accademico. Ricordiamo la partecipazione sul set del film "Il Paradiso all'improvviso" di Pieraccioni, la realizzazione della "Buona Novella" di Fabrizio De Andre' con Davide Riondino, i numerosi concerti di Natale ed estivi con artisti di fama anche internazionale quali Cheryl Porter, Amii Stewart, Andrea Celeste, Antonella Ruggiero, Kimberly Ann Covington, Neja, Ivana Spagna, Andrea Tofanelli, Mariella Nava, i concerti di Pasqua in San Francesco a Lucca con musiche di compositori quali Lorenzo Maria Falduti, Lorenzo Perosi, Giovan Battista Pergolesi, Gioachino Rossini ed i più importanti compositori contemporanei di musica per orchestra di fiati. Degno di nota la realizzazione in forma di concerto della Divina Commedia di Marco Frisina e la realizzazione completa dell’opera “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni.

Il concerto è patrocinato dal Comune di Capannori, questo il programma che ripercorre i principali generi musicali affrontati negli anni:

J. Fucik – FLORENTINER MARSCH

R. Wagner – MARCIA da TANHAUSER

F. von Suppè – CAVALLERIA LEGGERA

L. Berstein – WEST SIDE STORY

K. Gable – CELTIC FLUTES

J. Williams – JOHN WILLIAMS FANTASY

J. de Haan – ROSS ROY

G. Puccini – NESSUN DORMA da Turandot

Il concerto, ad ingresso libero, sarà diretto dal M° Giampaolo Lazzeri e si svolgerà a San Gennaro il 7 agosto 2019 alle ore 21,15 in un luogo suggestivo come il piazzale antistante la PieveRomanica sarà presentato dal Prof. Stefano Ragni dell’Università per Stranieri di Perugia.