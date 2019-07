Il concerto degli insegnanti dell'Accademia della Musica Geminiani

Altri articoli in Piana

mercoledì, 17 luglio 2019, 12:56

E' stato pubblicato il bando per l'affidamento dei corsi sportivi comunali 2019-2020 rivolto ad associazioni, società, circoli, enti e club dilettantistici iscritti al settore sportivo del Forum delle associazioni del comune di Capannori, con l'eccezione delle discipline sportive che non vengono proposte da questi soggetti

mercoledì, 17 luglio 2019, 10:45

Con lo spirito di una politica fatta di costante presenza sul territorio ed attenzione alle necessità dei cittadini, Fratelli d'Italia Capannori tiene a portare alla luce una segnalazione ricevuta ieri, martedì 16 luglio

martedì, 16 luglio 2019, 14:43

Giovanni Marchi ex consigliere comunale di Capannori alle aiuole e ai giardini della piazza Aldo Moro

martedì, 16 luglio 2019, 13:52

Una festa medievale totalmente rinnovata, che tra musici, giochi di bandiera e mercatino, spettacoli di acrobati, giullari, fuocolieri, accampamenti, duelli, tiri con l'arco e la balestra, rappresentazioni itineranti e aperitivi e cene nei locali del centro, farà vivere e rivivere le piazze storiche e tutto il centro paese

martedì, 16 luglio 2019, 10:27

Stefano Pardini ancora in biancorosso con la Polisportiva Capannori. Una notizia che non può passare sottotraccia soprattutto per il lungo infortunio alla mano che ha tenuto Stefano lontano dal campo per quasi un anno e mezzo privando la squadra del suo contributo anche nel corso della scorsa serie playoff

martedì, 16 luglio 2019, 08:52

Il consigliere della Lega di Capannori, Bruno Zappia, interviene per segnalare le condizioni in cui versa il fosso di via dei Guerri