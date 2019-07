Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità la costituzione delle nuove commissioni consiliari permanenti

Altri articoli in Piana

giovedì, 18 luglio 2019, 16:54

Riprende il via l'agitazione sindacale negli stabilimenti appena ceduti dalla Papergroup, azienda fallita, alla nuova proprietà denominata Cartiera di Tolentino S.r.l., azienda che fa parte del Gruppo Pro-Gest del patron veneto Bruno Zago

giovedì, 18 luglio 2019, 14:14

Cresciute le domande per ottenere agevolazioni per le attività estive e, di conseguenza, cresciuti anche i contributi da parte dell'amministrazione comunale, che è riuscita quest'anno a soddisfare oltre il 70 per cento delle richieste arrivate, stanziando, di media, più di 200 euro a famiglia

giovedì, 18 luglio 2019, 11:10

Continua a Capannori il braccio di ferro tra maggioranza e opposizioni sull'elezione del vicepresidente del consiglio comunale. Ieri il consiglio ha eletto Gaetano Spadaro (Lega) che ha però subito rassegnato le dimissioni

mercoledì, 17 luglio 2019, 20:07

Grave incidente intorno alle 17.50 in via Asciutti (angolo Via Rocchetti) a Porcari. Un adolescente in bici, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito da un’auto

mercoledì, 17 luglio 2019, 15:26

Il consigliere comunale Lega Salvini Premier di Villa Basilica Gianluca Flosi interviene in merito al traffico pesante sulla SP35 a Villa Basilica

mercoledì, 17 luglio 2019, 14:32

Tra conferme e nuovi arrivi, circa 70, si sono appena conclusi i tesseramenti delle squadre giovanili del Tau Calcio Altopascio - Centro formazione Inter per la stagione sportiva 2019-2020