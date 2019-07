Piana



Il Gs Lammari in evidenza in campo toscano e nazionale

mercoledì, 31 luglio 2019, 10:36

Nella 9^ “Ultramaratona del Gran Sasso d'Italia” che si disputa su un percorso ad anello di 50 km completamente asfaltato con partenza e arrivo a Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila), una strepitosa Claudia Marietta domina cogliendo il successo in una giornata in cui il meteo non ha certo aiutato i concorrenti con un forte temporale abbattutosi al momento della partenza e condizioni di freddo e forte vento. Una gara che la portacolori lammarina ha saputo gestire con coraggio e determinazione, imponendo un ritmo che le avversarie non hanno saputo controbattere, portandola addirittura ad avere, durante la corsa un vantaggio fino a 10’ sulle avversarie e chiusa in 3h 58', a solo 3 minuti dalla detentrice del record la supermaratoneta Nikolina Sustuc, posizionandosi 12.a nella classifica generale su oltre 500 partenti. Una vittoria importante dove alle sue spalle al secondo posto sì è piazzata Ilaria Bergaglio (Atletica Novese, 4h01’32’’) autrice di una grande progressione negli ultimi 10km e al terzo posto Svitlana Pashkevych (Podistica Solidarietà) in 4h22’28’’. Per Marietta dunque ancora una splendida conferma ai vertici nazionali, dopo il terzo posto di un mese fa nella Pistoia-Abetone

Sempre per le ragazze amaranto c’è da segnalare due altri primi gradini del podio. Alla corsa valida per il Criterium Podistico Toscano, denominata: “15° Circuito del Cavaliere” sull'Altipiano delle Pizzorne a Villa Basilica, primo posto per una ritrovata Ilaria Fantigrossi che chiude gli 8 km. del percorso con il tempo di 35’29’’ e al 35° nella generale su 150 iscritti. In terra pisana, nella corsa in notturna a Peccioli “La Notte dei Giganti - Eco Run & Walk” di 13 km. vittoria della classifica femminile di Denise Cavallini con il tempo di 1h.03’05’’ e 19° posto nella generale che ha visto tagliare il traguardo ben 345 atleti tra maschile e femminile.