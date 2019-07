In programma la 41^ Rassegna Corale Camiglianese

Altri articoli in Piana

mercoledì, 3 luglio 2019, 09:05

In questa esposizione torna la "fanciulla " tanto amata da Cerù, il suo mondo favolistico e colorato dove sarà facile perdersi e fantasticare alla ricerca delle più intime verità

martedì, 2 luglio 2019, 20:59

Ad intervenire, per la Lega di Altopascio, sono i consiglieri del gruppo comunale, Francesco Fagni e Simone Marconi

martedì, 2 luglio 2019, 17:07

Matteo Petrini, consigliere comunale FdI Capannori interviene in merito all'insediamento industriale della Selene nel paese di Santa Margherita

martedì, 2 luglio 2019, 16:20

È ripartito nella sua versione estiva Altopascio Delivery Care, il servizio di consegna a domicilio di spesa, libri, farmaci, giornali e bollettini, completamente gratuito, messo a disposizione dall'amministrazione D'Ambrosio e sviluppato con la Misericordia di Altopascio

martedì, 2 luglio 2019, 12:36

Drammatico incidente stamattina in via del Barsocchini, vicino a via di Tiglio, a Pieve San Paolo. Il giovane trasferito a Pisa in elicottero

martedì, 2 luglio 2019, 12:31

Momenti toccanti stamani al cimitero di Marlia in via delle Selvette in occasione della commemorazione di Luciana Baroni, assessora alla cultura, alla scuola e alle pari opportunità dal 2004 al 2009 e insegnante, scomparsa 10 anni fa