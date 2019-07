Piana : capannori



Inquinano canale irriguo, interviene il comune

giovedì, 4 luglio 2019, 11:18

di eliseo biancalana

È costata ben 3mila e 279,36 euro al comune di Capannori la messa in sicurezza di un canale irriguo a Marlia. L'intervento di bonifica è stato reso necessario dal gesto incivile di uno o più ignoti che hanno sversato nel canale degli idrocarburi.



Il brutto gesto nei confronti dell'ambiente è avvenuto in via dei Masini, dove la polizia municipale di Capannori è intervenuta nel corso della mattina di sabato 11 maggio a seguito di una segnalazione che rendeva nota la presenza di idrocarburi (presumibilmente olio lubrificante esausto) nelle acque di un canale di irrigazione (una derivazione del Canale Arnolfini).

Nella stessa mattina si è recato sul posto anche il tecnico reperibile del servizio di pronto intervento comunale, per verificare la situazione e per prendere le prime misure di messa in sicurezza di emergenza, con riguardo alla messa in sicurezza dai rischi sanitari e ambientali. È intervenuta anche l'Arpat.



Non essendo stato possibile rintracciare chi aveva compiuto lo sversamento, è stato il comune a dover intervenire per evitare la diffusione dei contaminanti dal sito di sversamento verso le zone non inquinate.



L'amministrazione comunale si è quindi rivolta a una ditta, i cui operatori hanno proceduto a mettere in opera i primi interventi di messa in sicurezza d'emergenza attraverso l'apposizione di panni assorbenti, salsicciotti e fazzoletti, al fine di intercettare e fermare la diffusione degli idrocarburi nel canale irriguo.



Sono in corso indagini della polizia municipale di Capannori per individuare l'autore o gli autori del gesto.