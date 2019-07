Piana



"La Dogana" di Altopascio entra nel Guinness dei primati con il tagliere più lungo d'Italia

sabato, 6 luglio 2019, 10:10

di gabriele muratori

Indimenticabile serata ieri sera, per lo staff e i clienti del locale "La Dogana" di piazza Gramsci ad Altopascio, dove con un vassoio di 24 metri e 10 centimetri, è stato raggiunto il record del tagliere più lungo d'Italia. Festa grande per i titolari Fabio Riccardo e Mirko Galligani, stremati dalla stanchezza e dall'emozione. "E' stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Il nostro tagliere entra nel Guinness dei primati". Un'amicizia quella di Fabio e Mirko, che ha unito due passioni, dando vita così, tre anni fa, al ristorante bar "La Dogana".



"Abbiamo deciso di mettere insieme le nostre forze e le nostre capacità. Io lavoravo nell'organizzazione delle serate disco" - racconta Fabio, - "mentre Mirko proveniva dal mondo dei salumi. Abbiamo fatto gemellaggio di tutto questo, e abbiamo aperto questo locale, che da tre anni è divenuto un punto di riferimento per molti". Con 16 ore di apertura giornaliera, il locale delizia i propri clienti con colazioni, pranzi e cene, vendita salumi, degustazione vini e ricchi buffet con aperitivo. Ed è stato proprio nella vastità dell'offerta alla propria clientela, che Fabio e Mirko hanno trovato l'idea di battere un record. "All'inizio c'abbiamo abbiamo scherzato sopra...ma in poco tempo abbiamo puntato alla sua realizzazione, arrivando a creare così il tagliere più lungo d'Italia". Tante infatti le persone che ieri sera hanno affollato piazza Gramsci, allestita per l'occasione. Seduti ai tanti tavolini, tutti hanno atteso con trepidazione il fatidico momento dell'arrivo della grande opera d'arte. Alle ore 21.30, infatti, lo staff ha iniziato a portare sulla lunga tavolata, sistemati su vassoi in legno, i 24 metri dell' accattivante buffet a base di salumi, formaggi, focaccia e salse. Uno dopo l'altro, sono stati posizionati tutti i vassoi fini a raggiungere la lunghezza prevista. Subito dopo è partita la misurazione ufficiale sotto l'attento sguardo del sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio, testimone istituzionale dell'evento.



Passo dopo passo, la rotella metrica ha segnato la distanza tra i due estremi di ben 24,10 metri, e sulle note dell'epica "We are the Champions" dei Queen e con lo scrosciante applauso dei presenti, è stato sancito il nuovo record italiano. Soddisfazione e soprattutto commozione per Fabio, Mirko ed il suo staff, portati in trionfo dai propri affezionati clienti. "Adesso, con la certificazione del sindaco ed i filmati, ci faremo vivi con la rete Mediaset. Chissà che non esca qualcosa di buono". Soddisfazione anche per uno dei partner e amici della Dogana, Marco Gonzadi, del birrificio Birroir. "Sono felice di aver assistito in prima persona a questa avventura. Un grande record di un grande locale al quale non manca proprio niente".