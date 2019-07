Piana



L'altro scrigno di Pandora 2019

martedì, 9 luglio 2019, 19:15

Il parco pubblico di Pandora sulla via nuova a Segromigno in Monte comincia a diventare un fenomeno di costume veramente interessante. Inaugurato nel 2017 fra lo scetticismo di molti si è dimostrata una operazione culturale e sociale di successo.

Lo scetticismo legato al parco era dovuto al fatto che in molti avevano qualche dubbio sulla possibilità per la struttura in salice di resistere all’incuria ed agli atti di vandalismo. Si pensava che una cosa così bella (e delicata) potesse rapidamente venire abbandonata all’incuria ed al degrado.

La scommessa dell’amministrazione comunale è però stata vinta e grazie alla cura che il territorio e le sue associazioni hanno dato al parco questo è ancora oggi più bello e funzionale che mai.

Nelle piacevoli serate estive molte sono le persone che lo frequentano per fare due chiacchiere e per stare insieme: stare “a veglia” come di diceva una volta nelle corti dei paesi di campagna. Il parco giochi efficiente e ben tenuto è utilizzato quotidianamente da molti bambini e ragazzi che si ritrovano a Pandora per giocare e stare insieme.

Nel 2017 ad inaugurare la struttura c’era la banda di Segromigno in Monte e nel 2018 oltre che a realizzare un concerto penso di organizzare una rassegna di eventi mi musica, teatro e magia: fu un grande successo tanto che anche per questo ano si è deciso di riproporre una nuova rassegna.

La rassegna 2019 si articola su cinque date più una: sono previste infatti ben 5 serate a Pandora ed una serata – inserita nel cartellone – ma che si terrà a San Pietro a Marcigliano.

La rassegna è organizzata dalla Filarmonica in collaborazione con il centro commerciale Naturale “Indiana e dintorni” e con l’associazione PerSanPietro.

Questo il calendario degli eventi:

Data Evento Associazione Venerdì 19 luglio 2019 Commedia “Fa’ ammodo alla testa, l’Italia s’è desta” Compagnia de’ Sonati Sabato 20 Luglio 2019 (*) Il tempo e le canzoni: Viaggio con la musica ed i canti della nostra tradizione Filarmonica G.Puccini di Segromigno in Monte e Associazione Per San Pietro (*) Questo evento si terrà a San Pietro a Marcigliano Lunedì 22 Luglio 2019 Quando la banda passò Filarmonica G.Puccini di Colle di compito Martedì 23 luglio 2019 ‘Ma stasera non ci doveva essere…? di e con Nicola Cosentino, Emanuele Giorgi e Francesco Nutini Mercoledì 24 Luglio 2019 Saxophonia: Big Band Jazz Civica Scuola di Musica di Capannori Giovedì 25 luglio 2019 Il vaso Magico – Spettacolo di magia dal “Club Magico Italiano” gli “AL QUADRO”

Il programma è ricco e variegato e saprà accontentare tutti i gusti. Si parte con la commedia scritta ed interpretata dalla compagnia de sonati una dinamica realtà nata proprio fra i paesi di Segromigno, Camigliano, S.Andrea che ogni anno propone una commedia in vernacolo spesso con divertenti richiami alla cronaca dei nostri giorni.

Il 20 luglio la filarmonica assieme al coro di San Pietro a Marcigliano propone un concerto ‘in trasferta’ sulla piazza della chiesa a San Pietro. Il concerto vedrà la partecipazione del coro parrocchiale ed affronterà un repertorio di canzoni popolari della nostra tradizione.

Un giorni di riposo poi lunedì 22 sarà la volta della filarmonica Puccini di Colle di Compito che proporrà un concerto ed una esibizione del suo eccezionale gruppo di Majorettes.

Martedì 23 ancora commedia con uno spettacolo divertentissimo che mette in scena alcuni degli sckets più divertenti del teatro italiano: Walter Chiari, Aldo Fabrizi, Aldo Giovanni e Giacomo ed altri mostri sacri della comicità Italiana.

Il 24 in collaborazione con la civica scuola di musica di Capannori che ripropone un concerto di musica Jazz (lo scorso anno a causa del maltempo il concerto purtroppo non fu realizzato) con il suo complesso Saxofonia: una big band composta da 15 elementi che propone un programma di celebri canzoni e standard Jazz.

La chiusura giovedì 25 è affidata agli “AL Quadro” un duo di maghi che proporranno un numero diviso in due parti la prima per i grandi e la seconda per i bambini così da concludere in allegria questa ricca rassegna.

Tutte le serate sono ad ingresso libero e l’inizio è alle ore 21:15.