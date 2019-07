Letture dal racconto “De Porcaria” di Piero Nannini a Porcari

Altri articoli in Piana

sabato, 13 luglio 2019, 11:07

Trecento mezzi controllati, 9 veicoli scoperti senza assicurazione e 33 con la revisione scaduta. È questo un primo bilancio, a un mese dall'attivazione, del servizio notturno della polizia municipale

sabato, 13 luglio 2019, 08:46

Primo punto di controllo per il progetto “Quota Mille”, con cui i donatori Fratres di Montecarlo e Altopascio hanno deciso di unire le forze per raggiungere entro fine anno l’ambizioso obiettivo di 1000 donazioni

venerdì, 12 luglio 2019, 20:29

Tragico episodio in via del Chiasso a Lammari. Un uomo di 70 anni, Roberto Franceschi, è morto accoltellato nella serata di oggi. Sul fatto indagano i carabinieri

venerdì, 12 luglio 2019, 14:36

Il consigliere comunale Lega Salvini premier Capannori interviene in merito alla riunione di palazzo Ducale sugli assi viari

venerdì, 12 luglio 2019, 14:33

A grande richiesta torna anche quest'anno il contest fotografico della Coppa Ville Lucchesi, "Scatta e racconta la tua Coppa Ville Lucchesi". Un'iniziativa che Aci Lucca ha voluto organizzare per coinvolgere ancora di più i tanti appassionati che accorreranno da tutta la provincia e non solo per assistere alla corsa, in...

venerdì, 12 luglio 2019, 14:29

Prosegue a grandi ritmi la campagna di rafforzamenti del Tau Calcio Altopascio che la prossima stagione sarà impegnato nel campionato di Eccellenza a seguito della fusione con il Vorno