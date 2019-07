Piana



Letture per bambini sotto le stelle al Parco Pandora e allo Sportello al Cittadino Zona Sud

mercoledì, 10 luglio 2019, 12:17

Il parco Pandora a Segromigno in Monte e l'area esterna dello sportello al cittadino sud di San Leonardo in Treponzio per una sera diventano ancora più speciali. Sotto le stelle delle notte appena calata si trasformeranno infatti in luoghi per avvicinare i più piccoli ai libri grazie a due iniziative promosse dal comune di Capannori.

La prima, dal titolo "Letture in pigiama", è in programma sabato 13 luglio alle ore 21 a San Leonardo in Treponzio. I volontari del progetto "Nati per leggere" leggeranno libri ai bambini dagli 0 ai 6 anni e ai loro familiari. Faranno così conoscere meglio l'importanza dei libri durante il processo di crescita dei piccoli, stimolando il ruolo attivo che possono ricoprire le persone che trascorrono più tempo assieme ai bambini. L'appuntamento vede anche la collaborazione dell'associazione Amici del Melegorano.

Analoga iniziativa è in programma martedì 16 luglio alle ore 21. Si intitola "Letture al chiaro di Luna" e si svolgerà a Segromigno in Monte nella struttura formata da archi di salice vivo che, intrecciandosi tra loro, formano un mantello vegetale. Anche in questo caso l'evento vedrà impegnati i volontari di "Nati per leggere".

La partecipazione alle serate è gratuita e non è richiesta la prenotazione. Per informazioni: Polo culturale Artémisia 0583936427, artemisia@comune.capannori.lu.it, associazione Amici del Melograno telefono 058390632.