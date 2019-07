Piana



L’incanto e la magia della banda a Segromigno in Monte

lunedì, 8 luglio 2019, 18:03

Ha fatto registrare una grandissima affluenza di pubblico il concerto organizzato dalla Filarmonica Giacomo Puccini di Segromigno in Monte che si è tenuto domenica 7 luglio 2019 sul sagrato della pieve di San Lorenzo a Segromigno in Monte.

Oltre 500 spettatori entusiasti hanno sottolineato con grandi applausi il loro apprezzamento per il ricercato programma proposto dal complesso segromignese.

Il concerto si è aperto con un toccante ricordo fatto dal presidente Andrea Petretti per il lutto che ha recentemente colpito la filarmonica ovvero la scomparsa del presidente onorario Pompilio Alessandri e di Arturo Napoli storico componente della filarmonica. Non senza commozione sono stati ricordati tutti i componenti della filarmonica che dal corso della sua fondazione - ben 134 anni fa – sino ad oggi hanno permesso a questa realtà di diffondere educazione e cultura musicale ai giovani.

La filarmonica ha mostrato con il brano di apertura (un omaggio al Jazz di Benny Goodman) i suoi muscoli fatti di una sezione di percussioni quasi completamene affidata a ragazze ed una sezioni di ottoni potente ed incalzante. All’interno del pezzo alcuni solisti come il primo clarinetto Oriani Bimbi, Il Sax Alto di Andrea Sodini, il tenore di Gabriel Petretti, il trombone di Marco Bartolomei e la prima tromba solista Silvio Barsottini.

Sfogato l’ardore con il primo pezzo l’orchestra – sotto la guida del maestro Carlo Bardi – si è messa docilmente a servizio dei protagonisti della serata ovvero i quattro cantanti chiamati a raccontarci le varie sfaccettature dell’amore. Il titolo del concerto infatti era “Sussurro Gentile” la frase che Renato De Gieux evoca al primo incontro con la bella Manon Lescaut.

Dicevamo gli interpreti Mirella Di Vita ed Enrico Nenci per le parti più ‘classiche’ legate all’opera ed al melodramma e Alessandro Vaniglio e Sara Bergamini per la parte più leggera da rivista o avanspettacolo. Il programma infatti prevedeva una sorta di sfida a suon di canzoni d’amore fra i vari generi: Tosca con “Vissi d’arte”, Il Trovatore con “Ah si ben mio”, La cavatina di Rosina dal Barbiere oltre al già citato “Donna non vidi mai” da Manon. Sull’altro versante Sara ed Alessandro si sono cimentati con canzoni classiche quali “Malafemmena”, “The man I love” spaziando anche nella rivista con “Ciccio Formaggio” e “Lily Kangy”. Un mix Allegro, tragico, popolare, ironico che nelle quasi due ore d concerto non ha mai fatto mancare la tensione emotiva ed il coinvolgimento da parte del pubblico.

A conclusione della serata una perla strumentata dal maestro Carlo Bardi che oltre ad essere un grande direttore di banda è anche un fine compositore ed arrangiatore. Con la sua maestria ha plasmato la banda rendendola un docile quanto efficace strumento di accompagnamento dei cantanti. Per l’ultimo brano dicevamo una fantasia di canzoni che hanno visto sul palco la presenza contemporanea dei quattro interpreti più uno: anche i bandisti infatti sono stati impegnati nel cantare il ritornello della canzone iniziale del medley dal titolo “Così l’amor’. Alle note della cavalcata finale del brano “Dove stà Zazà” tutto il pubblico in festa a battere le mani ed a cantare per tributare il giusto riconoscimento ai 55 componenti della filarmonica, al suo maestro ed agli ottimi cantanti.

A rappresentare l’amministrazione comunale l’assessore Del Carlo ed il primo cittadino di Capannori Luca Menesini che ha sottolineato il connubio fra la bellezza del territorio, la promozione culturale e quella turistica. Ha ricordato anche lui quanto sia preziosa l’azione delle associazioni che riescono a trasformare una piazza da un parcheggio per le auto ad un luogo di cultura e di socializzazione.

Il concerto si è tenuto sulla piazza della pieve romanica del XII secolo illuminata ad arte dall’ottima organizzazione della filarmonica coadiuvata dal CCN Indiana e dintorni ed in particolare dalla ditta Vellutini Elettroimpianti che ha fornito parte del materiale tecnico).

I prossimi appuntamenti della banda sono la realizzazione di una rassegna di musica, teatro e magia presso il parco di Pandora a Segromigno in Monte con la collaborazione dell’associazione PerSanPietro (un evento si terrà infatti a San Pietro a Marcigliano) e con il CCN Indiana e d’intorni.

Per informazioni sulla rassegna e sulle prossime attività della banda www.facebook.com/bandasegromigno