Piana



Luglio di Not(t)e: ad Altopascio arrivano Federica Carta e Nesli

martedì, 9 luglio 2019, 10:53

Nesli, Federica Carta, Gaudats Junk Band, tributo a Fabrizio De André, notte di musica con i dj più famosi della Toscana e molto molto altro. Sarà un fine settimana ricchissimo di appuntamenti quello di Altopascio dov'è in programma "Luglio di Not(t)e", iniziativa che si inserisce all'interno del Luglio altopascese e che animerà la cittadina del Tau per tutto il fine settimana con i concerti dei due cantanti molto amati dai più giovani ma anche con molto altro tra sport, cibo in strada e negozi aperti anche di notte.

Si comincia giovedì 11 con la corsa podistica Corri a Badia organizzata dalla Podistica Altopascese Tau: il ritrovo è alle 18 allo spazio sagra di Badia Pozzeveri (info: 389 0463125). Il fine settimana vedrà la musica come grande protagonista con tre giorni di concerti dj set e cibo in strada. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 12 in piazza Garibaldi dove, alle 16.30, ci sarà un laboratorio di rap-beatoboxing con Fabio Carima (in arte Dank) e Danilo Puzzello (in arte Dhap). Per tutto il giorno, inoltre, Altopascio sarà attraversato dalla seconda edizione della Coppa Ville Lucchesi, rally storico. La partenza è alle 19.31 da piazza Ricasoli: sempre qui nell'intera giornata ci saranno verifiche sportive e sarà quindi possibile ammirare gli esemplari più belli che hanno fatto la storia dell'automobilismo. Il paddock sarà invece allestito in piazza Aldo Moro. Sempre alle 19, ma allo stadio comunale, è in programma il ritrovo per il Color Party, una divertente e colorata passeggiata in paese aperta a tutti a cura di Small Stars Altopascio. Per informazioni: 333 1600427 - 329 4269399. Ancora lo sport protagonista allo stadio di Altopascio. A partire dalle 20 è infatti in programma l'Avis Summer Cup, torneo triangolare di calcio a 11. Grande spazio anche per la musica nei locali del centro: a partire dalle 20.30 in via Cavour in programma Live&Karaoke al Montanelli con i Morgana, una serata con food e musica a cura della pasticceria Montanelli.

L'evento clou di questo venerdì sarà poi alle 22 in piazza Vittorio Emanuele con il concerto di Federica Carta e il suo "Popcorn tour". La serata sarà aperta da Dhap e Dank che si esibiranno in una sessione di beatbox e rap. Durante tutta la sera negozi aperti, aperitivi e cene e musica dal vivo nei locali del centro.

Gli appuntamenti proseguono sabato 13 luglio: a partire dalle 13 via al cibo in strada con vari truck food pronti a soddisfare tutti i palati fino alla mezzanotte. Alle 17.30, nel centro del paese nuovo appuntamento con i bolidi della Coppa Ville Lucchesi che faranno un nuovo passaggio all'interno della cittadina del Tau. Dalle 18 alle 22 poi, in via Cavour, appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di orologi: qui infatti sarà presentata la nuova collezione Locman Ducati a cura della gioielleria Reggiani.

Come sempre la musica sarà la grande protagonista della serata: alle 21.45 in piazza Vittorio Emanuele ci sarà il concerto del popolare rapper Nesli che presenterà ai fan i brani tratti dal suo nuovo album dal titolo "Vengo in pace" oltre ai grandi classici. La serata sarà aperta da Gold Five Dance con musica degli anni 80 e 90. Per gli amanti di Fabrizio De André, invece, sarà possibile spostarsi in piazza Ricasoli, dove alle 21 il gruppo Progetto in La Minore terrà un concerto-tributo al popolare cantautore genovese. E ancora notte di musica sotto le stelle, con Massimo Beni Dj che farà divertire un intero paese per tutta la notte in piazza Tripoli con musica anni 80, 90 e 2000. Anche per il sabato previsti negozi aperti e aperitivi, cene e musica dal vivo nei locali del centro. In programma anche esposizione dei vari club motoristici con auto, moto e trattori d'epoca, mentre in piazza della Magione ci saranno i gonfiabili per la gioia dei più piccoli.

La tre giorni dedicata alla musica si concluderà domenica 14 luglio. Torna di nuovo l'appuntamento con il cibo in strada con i vari truck food che saranno aperti dalle 13 fino a mezzanotte. I concerti invece inizieranno a partire dalle 20.30 con Doowoop in concerto in piazza Tripoli. Alle 21.30 sarà la volta della Gaudats Junk Band(gruppo molto noto che utilizza strumenti realizzati interamente con materiale riciclato) che salirà sul palco di piazza Ricasoli. Gran finale poi alle 22.30 in piazza Vittorio Emanuele con Dj Balestri e una nuova notte da ballare sotto il cielo di Altopascio.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Info e programma dettagliato su: http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/luglio-altopascese-2019/