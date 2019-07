Piana



"Manifattura additiva nel contesto di industria 4.0": workshop al Parco Scientifico di Capannori

sabato, 13 luglio 2019, 12:26

"Manifattura additiva nel contesto di Industria 4.0" è il tema del workshop in programma venerdì 19 luglio dalle ore 9.00 alle ore 13.30 al Parco Scientifico di Capannori a Segromigno in Monte. L'iniziativa promossa da Comune di Capannori, Scuola Normale Superiore, LMPE, Lucense e Artes 4.0, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, si propone di esplorare le opportunità offerte dalla transizione verso un'industria 4.0.

Dopo i saluti, in programma alle ore 9.30, dell'assessore all'innovazione e Polo Tecnologico del Comune di Capannori, Lucia Micheli, di Luigi Rolandi, direttore del laboratorio NEST (Scuola Normale Superiore) e Lorenzo Sabatini di DT Materiali, durante la mattinata si svolgeranno alcuni interventi tecnici. Alcuni ricercatori impegnati nelle tematiche della manifattura additiva - la modalità di produzione che consente la realizzazione di oggetti (parti componenti, semilavorati o prodotti finiti) attraverso macchine con tecnologia additiva, ossia stampanti 3D-mostreranno alcuni dei più recenti progressi tecnologici, illustrando come questi potranno trovare applicazione nell'immediato futuro con alcuni esempi concreti. Si parlerà, inoltre, delle nuove opportunità offerte da ARTES 4.0, il nuovo centro di competenza nazionale sull'industria 4.0, che si propone di supportare le aziende nel proprio processo di transizione verso queste nuove modalità di produzione. In particolare, verranno descritte le attività del macronodo ARTES 4.0 della Scuola Normale Superiore e le possibilità di finanziamento su progetto per le imprese interessate.

Di seguito gli interventi in programma: Chiara Cappelli, coordinatrice ARTES 4.0, Macronodo Scuola Normale Superiore "Il centro di competenze ARTES 4.0: nodi, strategie e prospettive di cooperazione e finanziamento"; Andrea Camposeo, ricercatore CNR-NEST: "Manifattura additiva di nanocompositi: una piattaforma versatile per molteplici applicazioni"; Stefano Petrella, direttore Certema: "Manifattura addittiva:un approccio globale. Dall'ottimizzazione topologica ai controlli di prodotto"; Federica Chiellini;Dario Puppi UNIPI, Biolab: "Manifattura Additiva di Polimeri nell'industria Biomedica 4.0'; Michele Lanzetta UNIPI, Ingegneria:"Sviluppi recenti della ricerca nazionale sulle tecnologie additive"; Lucia Perez, LMPE: "Footwear:Additive Manufacturing Redesign Everything"; Alberto Cigada, NextMaterials srl: "PolyPaper e ShockPaper:la plastica di carta per stampa 3D ad alto assorbimento di energia".

La partecipazione al workshop è gratuita. Per iscriversi è necessario registrarsi al link htpp://bit.ly/AddManufact40. Per informazioni tel 050 50509470.