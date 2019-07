Piana : capannori



Marchi: "Decreto sicurezza, fuori da ogni logica legge regionale su immigrazione"

sabato, 27 luglio 2019, 13:20

“Il decreto sicurezza può anche non piacere, può essere contestato, ma rimane, anche per chi non è d’accordo, legge dello Stato. Quanto fatto dalla Regione Toscana, e dal PD Toscano in particolare, per approvare una proposta di legge che destina 4 milioni di euro ai migranti mi sembra fuori da qualsiasi logica politica amministrativa e legge statale. Si può non essere favorevoli al buco nella cinghia fatto dal Viminale, ma in politica si contrasta una legge con proposte parlamentari, non con blitz che danno luogo ad altri tipi di commercio”.

Questo è quanto pensa Giovanni Marchi, ex consigliere comunale di Capannori, che continua: “Se il decreto sicurezza bloccava una parte di fondi che andavano verso alcune cooperative, la legge 333 della Regione Toscana, governata dal PD, apre i rubinetti delle casse regionali a scapito di tutti i cittadini toscani, assicurando scuola, casa e sanità gratis a tutti gli immigrati regolari e non”.



“Il nostro comune, Capannori – spiega Marchi –, con il suo sindaco, è uno dei porta bandiera per quanto riguarda l’accoglienza; attualmente nel comune risultano ci siano oltre 100 immigrati, ma cosa fanno questi per essere veramente integrati nella popolazione capannorese? A mio avviso serve rispetto per la nostra identità della nostra cultura, per i nostri usi, per la nostra lingua e religione, che afferma le sue radici giudaico-cristiane. Dobbiamo essere consapevoli che, solo con questi riconoscimenti, le persone saranno più propense all’accoglienza”.

“Questa – incalza Marchi – non è intolleranza o razzismo, è solo buona convivenza, soprattutto per persone che provengono da altri paesi ed hanno altre culture. Chi viene nel nostro Paese deve rispettare le leggi italiane e la nostra cultura, non essere noi assoggettati alla loro mentalità ed al loro credo. Queste persone che fuggono dalle loro nazioni di origine, a causa di guerra e carestie non possono venire presi in giro da un falso buonismo con accoglienze benefiche e vantaggi economici, speculando su loro solo per meri vantaggi politici. Cercano una vita migliore e non false speranze e promesse. Questa è gente che crede di trovare una vita migliore nel nostro Paese, ma l’Italia non è in grado di sopperire alle loro esigenze senza essere minimamente aiutata dalle altre nazioni europee. Le legittime preoccupazioni dei cittadini non possono certo rimanere nascoste e sopite nei loro cuori, dove anche, e soprattutto, per italiano è difficile arrivare in fondo al mese e vedere i figli con un posto di lavoro”.



“Ogni cittadino ha diritto di contestate una legge, - conclude Marchi - di promuovere manifestazioni pacifiche, ma ha anche il dovere di avere rispetto delle istituzioni e non di aggirare le leggi dello stato come recentemente qualcuno ha fatto; questa non è disobbedienza civile, ma solo disobbedienza, come se i toscani si rifiutassero di pagare alla regione il bollo della loro auto”.