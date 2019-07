Martinelli (FdI): "A quando l'inaugurazione del giardino della primaria di Lunata?"

Altri articoli in Piana

martedì, 30 luglio 2019, 12:27

Tanti cittadini hanno partecipato ieri sera (lunedì) all'inaugurazione dell'area giochi di Segromigno in Monte, in piazzale Lazzareschi, riqualificata dall'amministrazione comunale per renderla più bella e più sicura

lunedì, 29 luglio 2019, 15:58

Dopo il successo dello scorso anno l'amministrazione comunale, in collaborazione con il cinema-teatro "G. Puccini", fra pochi giorni darà il via all'edizione 2019 di "Arena Puccini", il programma estivo di proiezioni sotto le stelle, che per un mese proporrà i film più famosi e apprezzati della stagione 2018/2019

lunedì, 29 luglio 2019, 14:15

E' iniziato con la sostituzione dei bicchieri di plastica erogati dal distributore automatico di bevande presente nell'atrio della sede comunale di piazza Aldo Moro con bicchieri di carta, il percorso con cui l'amministrazione Menesini vuole eliminare l'utilizzo della plastica 'usa e getta' all'interno del comune

lunedì, 29 luglio 2019, 13:05

“Industria Cartaria Pieretti, guidata da Tiziano Pieretti e da noi partecipata, è del tutto estranea alle vicende che purtroppo stanno coinvolgendo una omonima realtà del settore cartario nella provincia di Lucca” precisa l’Ingegner Giuseppe Cima, amministratore delegato di Cartiera dell’Adda

lunedì, 29 luglio 2019, 12:18

Si tratta di una Fiat Qubo attrezzata per il rilievo degli incidenti stradali. Il nuovo veicolo è in pratica un ufficio mobile dotato di kit per il rilievo dei sinistri, di cartelli stradali per la segnalazione dell'emergenza e di una postazione-scrivania per la compilazione dei documenti

lunedì, 29 luglio 2019, 10:01

Luogo di bivacco, spesso pieno di bottiglie di vetro rotte. È questa la situazione del sottopasso di Tassignano, che porta ad Artemisia, denunciata da Matteo Petrini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Capannori