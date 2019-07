Piana



Mauro Rossi (Fiom Cgil): "Snaitech, quando si dice recidività..."

mercoledì, 3 luglio 2019, 16:31

"Probabilmente la direzione di Snaitech pensava davvero (sbagliando) ad un esito positivo della sua opposizione alla condanna subita per attività sindacale - esordisce così il segretario provinciale Fiom Cgil Mauro Rossi - Pensavano, probabilmente, a loro vantaggio, di poter redarre le buste paga come commercio ed invece il Tribunale, ribadendo la condanna, li ha costretti a tornare sui propri passi e a reimpostarle come industria metalmeccanica. I tempi sono stati strettissimi: udienza il 26 giugno, sentenza comunicata il 27, data per l'emissione delle buste paga lo stesso 27 giugno.

Ma c'è un problema: dovuto forse alla fretta, forse al nervosismo, forse allo spirito di ripicca - prosegue Rossi - . Dal 1° Giugno, nell'industria metalmeccanica, è scattato un aumento (circa 15 euro al 5° livello) per il recupero dell'inflazione 2018. Ebbene: Snaitech ha pensato bene di assorbire questo aumento dai superminimi esistenti sulle buste paga delle lavoratrici e dei lavoratori sia a chi li aveva assorbibili sia a chi li aveva non assorbibili. Per i primi si tratta di un'operazione che mai si era verificata negli ultimi 15 anni.

Per i secondi (con superminimi non assorbibili) invece, si tratta della ennesima violazione delle norme da parte della Direzione Aziendale. Confidiamo che Snaitech ammetta l'errore e torni indietro altrimenti saremo costretti ad opporci ed a chiedere ancora una volta giustizia" conclude Rossi.