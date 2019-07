Piana



Menesini chiede a Telecom di ripristinare velocemente la rete per cellulari a Colle di Compito

venerdì, 26 luglio 2019, 12:05

L'amministrazione comunale è dalla parte dei cittadini di Colle di Compito, affinché il ripetitore Tim andato a fuoco nella notte tra sabato e domenica sia riparato velocemente, poiché a diversi giorni di distanza dall'incendio i residenti sono ancora senza rete per i cellulari.



Il sindaco Luca Menesini ha infatti inviato una comunicazione a Telecom chiedendo i tempi di risoluzione del problema che, ad oggi, ancora non si conoscono. Il primo cittadino nel sollecitare un veloce ripristino del servizio chiede all'azienda che nel frattempo sia attuata una soluzione temporanea che garantisca il segnale in altro modo. Una soluzione alternativa potrebbe essere l'utilizzo di apparecchiature mobili.



"Molti cittadini mi hanno scritto per segnalarmi questo grave problema che sta creando loro molti disagi - afferma il sindaco Menesini -. Oggi il cellulare è un mezzo fondamentale di comunicazione e quindi un servizio importante. Sollecito quindi Telecom a ripristinare il servizio quanto prima e chiedo che nel frattempo l'utilizzo della rete di telefonia mobile venga garantito in altro modo".