Mini rivoluzione al traffico e alla sosta in via Boccherini

sabato, 13 luglio 2019, 13:05

Mini rivoluzione a transito e sosta in via Boccherini a Porcari. Nel tratto dalla via Romana est al civico 626 la strada diventa a senso unico ed è stato istituito un divieto di accesso per i mezzi pesanti dal parcheggio dell'Esselunga. Dal civico 626, dove è stato installato un segnale di stop, la via torna a doppio senso di circolazione. Per chi percorre via Boccherini dalla rotatoria dei Ginesi è fatto obbligo di svolta a sinistra al civico 626 per entrare nel parcheggio.

Sul lato destro di marcia è stata ricavata un'area di sosta per soli autocarri, trattori stradali, autotreni e autoarticolati, con conseguente divieto di fermata sul lato sinistro. Nel parcheggio a sud fronte Ditta Onduline è sorta invece un'area di sosta per soli rimorchi e semirimorchi, con obbligo di svolta a sinistra alle uscite dal parcheggio e contestuale divieto di sosta con rimozione coatta ogni primo martedì di ogni mese dalle ore 7 alle ore 10 per pulizia dell'area.