Notti dell'archeologia, teatro disegnato, concerti medievali e musica negli scavi: è ancora Luglio altopascese

sabato, 20 luglio 2019, 11:33

In programma importanti interventi di manutenzione straordinaria alla piscina comunale di Capannori da parte dell'amministrazione comunale durante la consueta chiusura estiva dell'impianto, che quest'anno è in programma dal 4 al 26 agosto compresi

sabato, 20 luglio 2019, 11:18

Continua a essere Roberto Marchetti il presidente della Farmacie Altopascio Srl, partecipata al 51 per cento dall'amministrazione comunale. Al posto di Valentina Panattoni, invece, entra Giuseppina Barontini nel ruolo di vicepresidente, selezionata tramite bando pubblico

sabato, 20 luglio 2019, 10:37

Per il terzo anno consecutivo Francesco Masini vestirà la maglia della Polisportiva Capannori. Un'altra conferma pesante a disposizione di coach Bernabei per il campionato di Promozione. Masini durante l'estate ha rifiutato altre proposte pur di rimanere in biancorosso e dopo la stagione in crescendo dello scorso anno si candida a...

sabato, 20 luglio 2019, 08:45

Prosa per festival teatral - gastronomico "Utopia del Buongusto". Domenica 21 luglio alle 21,30 nel cortile della Chiesa di Guamo, Capannori, va in scena Cada die Teatro che presenta "Pósidos". Di e con Pierpaolo Piludu. Regia di Giancarlo Biffi

venerdì, 19 luglio 2019, 21:53

A Capannori c'è stata l'apertura di un punto vendita di prodotti agricoli locali, dal produttore al consumatore finale, frutto di una fitta collaborazione tra Confagricoltura Lucca, alcuni produttori aderenti alla stessa Organizzazione ed il negozio Il Quadrifoglio snc

venerdì, 19 luglio 2019, 17:19

Domani tanti gli eventi previsti, tutti a ingresso gratuito, che dal tardo pomeriggio fino alla notte, coinvolgeranno il centro cittadino in una sorta di percorso a tappe da piazza Ricasoli fino a piazza Tripoli passando per piazza Ospitalieri, piazza Garibaldi, piazza della Magione e via Cavour