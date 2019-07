Piana



Novità in arrivo per il servizio di trasporto scolastico a Capannori

sabato, 27 luglio 2019, 11:29

Consistente aumento delle gite didattiche sul territorio che passano da 5 a 50 l'anno per ciascun istituto comprensivo e dovranno essere realizzate con un pulmino appositamente predisposto per gli alunni con disabilità; obbligo di cinture di sicurezza a bordo; mezzi di trasporto più nuovi e quindi più sicuri. Sono queste alcune delle principali novità che riguarderanno il servizio del trasporto scolastico a Capannori in base alle linee-guida individuate dall'amministrazione comunale per il bando per il nuovo appalto del servizio che avrà durata triennale con possibilità di proroga per altri due anni e sarà pubblicato prossimamente.

"Crediamo che il trasporto scolastico sia un servizio di fondamentale importanza - spiega l'assessore alla scuolaFrancesco Cecchetti -. Per questo in occasione del bando per il nuovo appalto abbiamo voluto inserire significative novità per renderlo più efficiente e sicuro e maggiormente rispondente alle esigenze manifestate dalle scuole e dalle famiglie. La novità più importante è sicuramente il consistente aumento del numero di gite didattiche a disposizione degli istituti e l'utilizzo di un mezzo che consenta anche agli alunni con disabilità di viaggiare insieme agli altri compagni in occasione di visite sul territorio, in un'ottica di massima inclusione. Accanto a questo si prevedono mezzi più nuovi e cinture di sicurezza a bordo. Riteniamo importante che a bordo dei mezzi scolastici siano presenti accompagnatori che garantiscano sicurezza per i bambini, ma svolgano anche un ruolo educativo. Per questo il bando prevederà un punteggio aggiuntivo a chi assicurerà questo servizio, oltre che per le scuole dell'infanzia, anche per le scuole primarie".

Secondo gli indirizzi dell'amministrazione comunale i mezzi che effettueranno il trasporto scolastico dovranno essere immatricolati dopo il 2012 e dotati di cinture di sicurezza.

All'inizio del nuovo anno scolastico il servizio di trasporto scolastico sarà garantito con le stesse modalità dello scorso anno, in attesa dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto.