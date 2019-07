Piana



Concluso il tour della Torretta Bike Porcari

martedì, 9 luglio 2019, 11:03

Si è conclusa domenica sulle spiagge della Darsena l'avventura del team porcarese Torretta Bike lungo la Linea Gotica. Quasi 400 km da Ravenna a Viareggio attraverso i luoghi dove si sono svolte le battaglie più significative per la liberazione del nostro paese ed altri resi tristemente famosi a causa delle stragi portate a termine dalla follia nazifascista: Ravenna, Monte Battaglia, Marzabotto, S. Marcello Pistoiese."Le varie amministrazioni e le sezioni dell'Anpi incontrate nei comuni interessati all'iniziativa - afferma Franco Fanucchi, vicesindaco di Porcari e uno dei componenti della spedizione - ci hanno accolto in maniera commovente, in special modo Ravenna, Castel del Rio e San Marcello Pistoiese che ringrazio a nome dell'amministrazione di Porcari"Giorgio Tomei, presidente dell'associazione Torretta Bike, aggiunge: "Dopo 20 anni di organizzazione di eventi come questo, che cercano di fondere sport e valori, l'entusiasmo del gruppo storico e dei nuovi arrivati, è immutato. Questo ci fa ben sperare per il futuro dell'associazione che da sempre sta portando in alto il nome del nostro paese in Italia e all'estero".