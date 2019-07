Piana : altopascio



Il sindaco D'Ambrosio ha incontrato il prefetto Falco

mercoledì, 24 luglio 2019, 15:01

Il sindaco Sara D'Ambrosio ha incontrato questa mattina (24 luglio) il prefetto di Lucca, Leopoldo Falco, nella sede del comune di Altopascio. Presenti anche gli assessori e il comandante della Polizia Municipale, Italo Pellegrini.

Un incontro privato che ha permesso al sindaco di fare una fotografia del territorio comunale e ribadire l'importanza di lavorare in rete, tra enti, istituzioni, forze dell'ordine e cittadini. "Un incontro importante e costruttivo - spiega il sindaco D'Ambrosio -. È stata l'occasione per parlare dei temi che riguardano da vicino Altopascio, un territorio che presenta delle particolarità rispetto ad altri comuni della provincia e della Piana. Il nostro paese sta ripartendo sotto tanti punti di vista e ha numerose prospettive per il futuro: anche per quanto riguarda la sicurezza si è strutturata una rete di collaborazione tra forze dell'ordine, una sinergia importante da mantenere e accrescere. Sono inoltre in fase di ultimazione i lavori per l'installazione delle nuove telecamere in molte aree pubbliche e più sensibili del territorio. Allo stesso tempo continua l'attività di controllo, prevenzione e pulizia rispetto ai temi ambientali, soprattutto per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, una battaglia che stiamo conducendo grazie anche alla collaborazione dei cittadini. Ringrazio quindi il prefetto della visita e gli rinnovo il benvenuto in provincia di Lucca a nome di tutto il comune di Altopascio".