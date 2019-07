Piana : altopascio



Torna il cinema sotto le stelle in Piazza Ospitalieri

lunedì, 29 luglio 2019, 15:58

La magia del cinema all'aperto torna ad Altopascio, in piazza Ospitalieri. Dopo il successo dello scorso anno l'amministrazione comunale, in collaborazione con il cinema-teatro "G. Puccini", fra pochi giorni darà il via all'edizione 2019 di "Arena Puccini", il programma estivo di proiezioni sotto le stelle, che per un mese proporrà i film più famosi e apprezzati della stagione 2018/2019. Lo scenario prescelto è piazza Ospitalieri, dove le persone – dal 1° al 31 agosto – potranno recarsi per vedere tanti film diversi, con alcune novità rispetto al passato. la prima è rappresentata dalla programmazione: le stessa pellicole resteranno in visione per due sere, così da accogliere più pubblico e lasciare maggiori possibilità di scelta ai cittadini. Per il 21 agosto, inoltre, è prevista una serata gratuita, promossa dal Comune e dallo sportello di ascolto per donne, in collaborazione con l'associazione La Luna Onlus. «Dopo il successo delle passate edizioni – spiegano gli assessori Martina Cagliari e Adamo La Vigna - abbiamo voluto riportare il cinema all'aperto nel mese di agosto, come appuntamento per tutti, grandi e piccoli, famiglie e ragazzi. Il mese di luglio è stato pieno di iniziative e di gente, venuta anche da fuori, per partecipare ai tanti appuntamenti che hanno composto il cartellone 2019 del Luglio altopascese. Altopascio, tutte le anime che lo rendono vivo e attivo, dai commercianti alle associazioni, dalle aziende all'amministrazione comunale fino, ovviamente, ai cittadini, ha dimostrato che può e vuole generare e attrarre bellezza: piccoli e grandi eventi per tutte le età».

Si parte giovedì 1 e venerdì 2 agosto con "Il traditore", il film pluripremiato di Marco Bellocchio che porta sul grande schermo la storia di Tommaso Buscetta, magistralmente interpretato da Pierfrancesco Favino, il primo grande pentito di mafia, l'uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Ha vinto un Premio Oscar e un Golden Globes: ecco "A star is Born", con Bradley Cooper (nella duplice veste di attore e regista) e Lady GaGa, in programmazione sabato 3 e domenica 4 agosto. Si prosegue con l'attesissimo "Dolor y Gloria", l'ultima fatica cinematografica di Pedro Almòdovar (lunedì 5 e martedì 6 agosto), mentre mercoledì e giovedì della prossima settimana (7 e 8 agosto) sarà la volta di "Bohemian Rhapsody" di Bryan Singer: film drammatico, biografico e musical, ha vinto ben 4 Premi Oscar con la sua capacità di far emozionare e sorprendere. I Queen e il loro frontman Freddie Mercury: la loro unicità di stile, la scalata sulle vette della musica mondiale fino all'iconico concerto Live Aid 1985, una delle più grandi performance della storia.

È stato giudicato il miglior film dell'anno 2018 e sarà ad Altopascio il 9 e 10 agosto: ecco "Green Book", la pellicola basata sulla storia vera di Shirley, musicista nero, virtuoso della musica classica, e del suo autista temporaneo nel loro viaggio attraverso l'America, tra pregiudizio razziale e reciproche differenze. La programmazione fino a Ferragosto prosegue con: "Rocketman" di Dexter Fletcher, una parabola semi-onirica sulla carriera di Elton John (11 e 12 agosto); "Il Corriere - The Mule" di Clint Eastwood, che ribadisce la complessità e la ricchezza del suo cinema con l'incredibile storia di Leo Sharp, un novantenne che divenne un corriere della droga per il cartello messicano (13 e 14 agosto).

Gli spettacoli iniziano alle 21.30. Il biglietto costa 5,50 euro, 5 euro il ridotto per over 65 e under 12.

Programma completo su: www.comune.altopascio.lu.it