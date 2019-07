Piana : altopascio



Nuovo colpo per il Tau: dalla Cuoiopelli arriva anche Stefano Battistoni

venerdì, 5 luglio 2019, 17:42

Ancora un colpo da 90 per il Tau calcio Altopascio in vista della prossima stagione che vedrà la società amaranto impegnata nel campionato di Eccellenza. È ufficiale infatti l'ingaggio del terzino Stefano Battistoni, giocatore che nell'ultima stagione era in forza alla Cuoiopelli.

Classe '92 e cresciuto nel settore giovanile della Lucchese, Battistoni è un terzino (o esterno nel 3-5-2) con la propensione a coprire tutta la fascia. Da lui mister Cristiani si attende un contributo importante sia dal punto di vista difensivo ma anche in avanti. Battistoni potrà inoltre dare il suo apporto anche in fase realizzativa essendo un abile tiratore di punizioni e rigori.

Un altro tassello importante per una rosa, quella del Tau calcio, che sta diventando sempre più competitiva.