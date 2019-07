Piana



Nuovo mezzo in dotazione alla polizia municipale di Capannori

lunedì, 29 luglio 2019, 12:18

Nuovo mezzo in dotazione alla polizia municipale di Capannori. Si tratta di una Fiat Qubo attrezzata per il rilievo degli incidenti stradali. Il nuovo veicolo è in pratica un ufficio mobile dotato di kit per il rilievo dei sinistri, di cartelli stradali per la segnalazione dell'emergenza e di una postazione-scrivania per la compilazione dei documenti. Recentemente il parco auto della Polizia Municipale è stato rinnovato con altri tre mezzi : due di questi sono ad elevato rispetto ambientale:una vettura ibrida benzina/ elettrica per il servizio urbano e duefuoristrada, di cui uno alimentato a gpl.

"Il rinnovo del parco mezzi va nell'ottica di rafforzare un settore strategico per la nostra amministrazione come la sicurezza dei cittadini - afferma l'assessore alla sicurezza urbana Lucia Micheli-. Vogliamo, cioè, che la polizia municipale sia dotata di mezzi efficienti e in grado di adattarsi meglio alle esigenze dei nuovi servizi, come quelli che vedono parte attiva la comunità, ovvero 'Whatsappiamo sicurezza' e il controllo di vicinato, oltre al servizio serale e notturno, anche in vista del rafforzamento dell'organico. Come amministrazione comunale siamo da sempre fautori della mobilità sostenibile; per questo intendiamo dare il buon esempio ai cittadini avendo scelto di acquistare un mezzo ad alimentazione ibrida, tecnologia pulita ed innovativa, e a gpl, altra tipologia di carburante con vantaggi per l'ambiente".