Petrini (Fdi): "Sottopasso di Tassignano lasciato all'incuria, occorre sistema di videosorveglianza"

lunedì, 29 luglio 2019, 10:01

Luogo di bivacco, spesso pieno di bottiglie di vetro rotte. È questa la situazione del sottopasso di Tassignano, che porta ad Artemisia, denunciata da Matteo Petrini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Capannori.

"Proprio negli stessi giorni in cui, in paese, si tiene il cinema estivo e vicino a dove molti bambini si recano a giocare all'interno del parco giochi - esordisce -. L'attuale amministrazione, con in testa il sindaco Menesini, ha sempre elogiato le condizioni del sottopasso, spesso eletto a vetrina per i numerosi writers che lo hanno "abbellito" con vari murales. La situazione, o per meglio dire la realtà, è però un'altra: luogo lasciato a sé stesso, praticamente abbandonato e privo di sorveglianza".

"Questo è quanto ci viene descritto da diversi tassignanesi che vivono a pochi passi dal sottopasso e dalla stazione - afferma -. Sia ben chiaro, la colpa è di quelle persone incivili che se ne fregano della cura del territorio e del rispetto degli altri. Ma, di fronte a varie segnalazioni, perché l'amministrazione non interviene con soluzioni concrete e definitive? Deve per forza essere tutto oro, al cospetto di questa amministrazione? Basta organizzare una giornata insieme a qualche "writers", per legittimare e rendere sicuro il territorio e la zona in questione?

"Questa, come altre zone, sono costantemente preda ed appannaggio di persone prive di senso civico che sporcano e degradano parti del nostro comune - conclude -. Sindaco ed amministrazione comunale, in questi casi, dovrebbero promuovere sistemi di sorveglianza che scoraggino attività di questo tipo. Troppo difficile? No, questione di programmazione".