Politiche sociali del cibo: nasce la gestione associata dei comuni della Piana

mercoledì, 3 luglio 2019, 13:21

di giulia del chiaro

Ottimizzare la dimensione partecipativa delle scelte politiche, tecniche ed operative sulle tematiche legate al cibo. Questo l’obbiettivo del progetto a cui cinque comuni della Piana – Capannori, Lucca, Porcari, Altopascio e Villa Basilica – hanno aderito firmando una convenzione volta ad unire, le singole realtà amministrative, nel prendere decisioni comuni in questo ambito tramite l’istituzione di un’Agorà del cibo, di un ufficio intercomunale e di un’assemblea per le politiche locali sul cibo.

L’accordo è stato presentato questa mattina, nella sala giunta del comune di Capannori, dai rappresentanti delle cinque amministrazioni coinvolte: l’assessore al distretto dell’economia civile del comune di Capannori, Francesco Cecchetti, l’assessore ai processi di partecipazione del comune di Lucca, Gabriele Bove, l’assessore al sociale del comune di Altopascio, Ilaria Sorini, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Porcari, Lisa Baiocchi, e il sindaco di Villa Basilica, Elisa Anelli. Un progetto, con capofila Capannori, che permetterà ai cinque comuni di prendere decisioni associate gestendo insieme scelte politiche, per tematiche alimentari, e favorendo la condivisione e la partecipazione della popolazione a tali scelte.

I cinque rappresentanti hanno spiegato, infatti, come il patto, stipulato oggi, segni un passo importante per salvaguardare tematiche e questioni di grande importanza che abbracciano diversi ambiti dalle mense scolastiche allo spreco, fino alla promozione della corretta alimentazione ed alla produzione del cibo stesso.

A dare il via al progetto l’esperienza di Circularifood che ha permesso di sviluppare e condividere, con l’intera comunità, le tematiche alimentari sul piano culturale, operativo e organizzativo avviando uno scambio, ed un confronto, tra tutte le realtà che, sul territorio, hanno a che fare col cibo: “i comuni aderenti hanno voluto avviare questo modello innovativo di condivisione delle food policies – ha spiegato l’assessore Cecchetti – per gestire insieme questi temi. Qui abbiamo a che fare con temi politici di ampio respiro capaci di mettere al centro un modello amministrativo che, partendo dal cibo inteso come bene comune, va a dispiegarsi su tutta la filiera alimentare”.

Istituzione centrale all’interno del percorso sarà la costituzione, entro il mese di settembre, dell’Agorà del cibo che, primo organismo a prendere vita, accoglierà idealmente tutti coloro che sono inseriti all’interno di percorsi partecipativi e al quale, già da oggi, ogni cittadino potrà aderire sottoscrivendo e accettando i valori e gli impegni, contenuti nel Patto intercomunale del cibo della Piana, e compilando il modulo pubblicato sul sito www.pianadelcibo.it. Tale istituto, che rappresenterà tutte le aree di attività della filiera del cibo – produzione, trasformazione, distribuzione, consumo, recupero eccedenze e gestione rifiuti – sarà suddiviso in tavoli di lavoro, convocati almeno due volte all’anno, che elaboreranno proposte e supporteranno gli amministratori in questo percorso.

“Il cibo è condivisione, ciò che siamo, paesaggio, cultura e molto altro ancora. Ci auguriamo quindi che questo percorso associato possa divenire un modo per condividere le buone pratiche di ogni comune interessato – ha aggiunto Bove ricordando, poi, come anche altri comuni potrebbero entrare a far parte dell’accordo – abbiamo già preso contatti con altre realtà comunali, come Montecarlo, che a breve dovrebbero unirsi al progetto.”

Accanto all’unificazione di scelte politiche, ed all’istituzione dell’Agorà del cibo, la convenzione firmata stabilisce anche la creazione, per la prima volta in Italia, di un apposito ufficio intercomunale che avrà il compito di coordinare tutti i servizi legati al piano del cibo. Verrà, inoltre, costituito un organo di indirizzo e coordinamento, per garantire lo svolgimento delle funzioni associate, composto dai primi cittadini, dei cinque comuni, riuniti in un’assemblea per le politiche locali del cibo presieduta dal sindaco di Capannori. Sarà, inoltre, individuato un consiglio intercomunale del cibo, come organo di partecipazione istituzionale, al cui interno stakeholders ed enti pubblici potranno definire obiettivi e strategie ed elaborare proposte.

Obiettivo delle cinque amministrazioni partecipanti, accanto alla necessità di dare risposta alle esigenze più urgenti dei singoli territori, è quello di far sì che, dalla gestione associata, possa emergere un’ottimizzazione della partecipazione alle scelte politiche, tecniche ed operative legate al tema cibo generando una prospettiva sovracomunale orientata a renderne più efficace l’impatto sulle comunità amministrate.