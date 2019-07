Piana



Porcari e l'archeologia, tante le iniziative dedicate a grandi e piccini

lunedì, 15 luglio 2019, 14:58

Il comune di Porcari aderisce a "Le Notti dell'archeologia", iniziativa promossa dalla Regione Toscana. Due gli appuntamenti: il 19 luglio con un laboratorio didattico al museo Cavanis e il 27 luglio con una visita guidata (su prenotazione) agli scavi archeologici di Fossa Nera.

"Il programma porcarese – afferma l'assessora all'archeologia, Fabrizia Rimanti, - è costituito da diverse iniziative e rivolto ad un pubblico di tutte le età; per questo gli orari delle proposte saranno diversificati per favorirne la fruibilità. Seguendo la tematica annuale, il primo appuntamento si terrà venerdì 19 luglio dalle ore 17 alla Mostra didattica Archeologica del Centro culturale Cavanis con la realizzazione del laboratorio didattico "L'Arte del Vasaio nella preistoria". L'esperienza coinvolgerà adulti e bambini, valorizzando le componenti del patrimonio culturale del territorio porcarese".

Impastare, manipolare, modellare; I bambini potranno sperimentare con le proprie mani le prime tecniche di lavorazione dell'argilla e creare dei piccoli vasi da decorare, riproducendo così una tecnica usata fin dal Neolitico per realizzare vasellame ceramico. La ceramica, infatti, costituisce una delle più importanti innovazioni tecnologiche del Neolitico e da allora l'argilla è divenuta una delle materie prime più utilizzate nella storia delle civiltà antiche. Le attività sono indicate per i ragazzi di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, accompagnati da adulti. Curatrice dell'incontro sarà la Dott.ssa Marta Bruschini, archeologa dell'Associazione Arkè - Archeologia sperimentale.

Il secondo appuntamento si terrà invece sabato 27 luglio e prevede la visita guidata agli scavi archeologici di Fossa Nera, con partenza sarà dalla biblioteca comunale alle ore 9. L'evento è gratuito, necessaria la prenotazione presso la Biblioteca comunale di Porcari (0583/211884).