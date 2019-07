Piana



Pubblicato il bando per l'affidamento della gestione dei corsi sportivi comunali 2019-2020

mercoledì, 17 luglio 2019, 12:56

E' stato pubblicato il bando per l'affidamento dei corsi sportivi comunali 2019-2020 rivolto ad associazioni, società, circoli, enti e club dilettantistici iscritti al settore sportivo del Forum delle associazioni del comune di Capannori, con l'eccezione delle discipline sportive che non vengono proposte da questi soggetti. I corsi saranno suddivisi in due macro aree 'Benessere psico-fisico' e 'Avviamento alle discipline sportive' e prenderanno il via il prossimo ottobre per poi terminare a maggio.

"L'amministrazione comunale intende incentivare lo sport per tutti e quindi anche la proposta di attività sportive rivolte a persone diversamente abili, così come a cittadini che vivono situazioni di disagio sociale ed economico, nella convinzione che tutti debbano avere le stesse opportunità anche nello sport - afferma l'assessore allo sport Lucia Micheli -. Anche per la prossima stagione quindi i corsi sportivi comunali, che rappresentano un'occasione importante per promuovere l'esercizio e l'incremento dell'attività sportiva sul nostro territorio e quindi il benessere psico-fisico delle persone, hanno l'obiettivo di offrire una vasta gamma di discipline rivolte ad ogni età e per tutte le esigenze. Per la stagione 2019-2020, così come già avvenuto per quella precedente, abbiamo deciso di puntare principalmente sulla partecipazione delle associazioni sportive del Forum, per valorizzarne le competenze e l'impegno e riconoscere il ruolo prezioso che svolgono".

Tra le attività del percorso 'Benessere psico- fisico' ci sono l'attività fisica adattata (A.F.A.), le attività per il benessere, ricreative, ludico-ricreative ed estetiche, mentre tra le discipline che fanno parte del percorso 'Avviamento alle discipline sportive' rientrano, ad esempio, le arti marziali e le attività equestri.

Le tariffe di tutti i corsi, ad esclusione di quelli residenziali, saranno comprese tra i 125 e i 160 euro e restano invariate da alcuni anni.

La richiesta per la gestione dei corsi, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, utilizzando l'apposito schema, allegato al bando e dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Capannori, P.zza A. Moro, 1 – 55012 Capannori entro e non oltre le ore 12 del 2 settembre 2019. Per le domande inviate per posta non fa fede il timbro postale. Il bando e il modello della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Capannori www.comune.capannori.lu.it (sezione Sport) e all'Ufficio Sport (sport@comune.capannori.lu.it). Per informazioni Tel. 0583 – 428429.