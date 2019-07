Piana



Rifiuti Zero, il comune di Loro Ciuffenna in visita a Capannori

sabato, 6 luglio 2019, 14:05

Capannori continua a fare scuola per i Rifiuti Zero. Stamani (sabato) una delegazione del comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) ha fatto visita a Capannori per vedere da vicino il funzionamento della raccolta "porta a porta" e altre buone pratiche ambientali. Il gruppo, di cui facevano parte, fra gli altri, il primo cittadino Moreno Botti, l'assessore alle ricchezze del territorio Nicoletta Cellai, l'assessore alla vita nei borghi Rossana Casini e il consigliere delegato ai rifiuti, Alessandro Baldi, è stata ricevuta nel palazzo municipale dal sindaco Luca Menesini, dall'assessore all'ambiente Giordano Del Chiaro e dal coordinatore del Centro Ricerca Rifiuti Zero, Rossano Ercolini. La delegazione ha poi fatto visita ad alcune eccellenze come Daccapo, il sistema di riuso solidale, e al Centro Ricerca Rifiuti Zero.