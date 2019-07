Piana



Rifiuti Zero, ricercatore australiano in visita a Capannori

martedì, 9 luglio 2019, 13:45

Krzysztof Dembek, ricercatore al Centre for Social Impact presso la Swinburne University of Technology in Australia ieri (lunedì) ha fatto visita a Capannori per conoscere in maniera più approfondita alcune buone pratiche ambientali. In particolare si è recato al Centro Ricerca Rifiuti Zero, dove è stato ricevuto dal vice sindaco Matteo Francesconi e dal coordinatore Rossano Ercolini, e nelle sedi di Daccapo, il sistema di riuso solidale. Dembek è stato a lungo a colloquio con i referenti, mostrando particolare interesse sul modello della strategia Rifiuti Zero portata avanti da anni a Capannori, che è stato il primo Comune in Italia ad adottarla. Il ricercatore ha ringraziato l'amministrazione comunale, il Centro Ricerca Rifiuti Zero e Daccapo per la disponibilità, assicurando di ritornare per altri studi.