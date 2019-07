Ruba i soldi alla cassiera della Conad di San Leonardo in Treponzio e si dà alla fuga, via 1500 euro

Altri articoli in Piana

lunedì, 1 luglio 2019, 15:12

E’ ancora lei la regina indiscussa del Paradressage Italiano e Internazionale: nulla hanno potuto fare i cavalieri provenienti dalla Svizzera, la Francia, la Germania, l’Inghilterra, la Russia, e Hong-Kong per superare la bravura e la precisione della nostra atleta barghigiana Sara Morganti

lunedì, 1 luglio 2019, 14:40

Dopo la conferma della condanna per attività antisindacale della Snaitech il commento di Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Cgil Gruppo Snaitech

lunedì, 1 luglio 2019, 14:35

Partiranno venerdì gli spettacoli del festival del teatro amatoriale, “Chiaro di Luna”, che da 20 anni costituisce un importante momento nel calendario dell’estate porcarese. Cinque gli eventi in programma che andranno in scena, ad ingresso libero ed anticipati da un’apericena, nelle serate del venerdì, dal 5 luglio al 2 agosto,...

lunedì, 1 luglio 2019, 14:04

Prosegue la campagna di rafforzamenti del Tau Calcio Altopascio che la prossima stagione sarà impegnato nel campionato di Eccellenza a seguito della fusione con il Vorno. Il gruppo dirigente ha messo a segno altri due colpi importanti: si tratta del centravanti Riccardo Benedetti (classe '98) e del centrocampista Fabio Maccagnola...

lunedì, 1 luglio 2019, 13:31

Torna in corte Mattaccio al polo culturale Artèmisia di Tassignano la rassegna di cinema all'aperto 'La bella estate' che per l'estate 2019 con una formula rinnovata prevede proiezioni per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato

lunedì, 1 luglio 2019, 08:56

Nonostante l’eccezionale ondata di caldo, il 2° Palio dei Balistarii della Repubblica di Lucca si è svolto regolarmente all’interno dei giardini della Fortezza di Montecarlo