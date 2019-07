Piana



Ruba i soldi alla cassiera della Conad di San Leonardo in Treponzio e si dà alla fuga, via 1800 euro

lunedì, 1 luglio 2019, 13:58

di eliseo biancalana,giulia del chiaro

Furto nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13, al centro Conad di San Leonardo in Treponzio (Capannori), dove sono stati rubati ben 1800 euro.



Una cassiera 19enne del supermercato si stava recando verso il box informazioni per contabilizzare l'incasso della mattina e poi depositarlo nella cassa continua. Nella circostanza poggiava sul bancone trentasei banconote da 50 euro (per un importo complessivo di 1800 euro) quando un uomo che si trovava nelle vicinanze improvvisamente se ne appropriava (senza ricorrere a violenza o minacce) e si dava alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ora dando la caccia al ladro, descritto come un uomo sui 30 anni dalla carnagione chiara.