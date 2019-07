Piana



Scannerini (FI): "Via di Castelvecchio, necessaria manutenzione urgente"

giovedì, 25 luglio 2019, 08:58

Ad intervenire per denunciare lo status di via di Castelvecchio, a Capannori, è Matteo Scannerini del gruppo Forza Italia.



"Via di Castelvecchio - esordisce - necessita di manutenzione urgente. Come si può vedere dalle foto, la fossa ha bisogno non solo di essere pulita, ma anche di una messa in sicurezza".



"Il ciglio è pericolante - spiega -. Deve essere restaurato e bisogna valutare l'istallazione di un guardrail. A rendere ancora più pericolosa la situazione è l'alta velocità dei veicoli. Da tempo sono stati chiesti i dossi per poter moderare la velocità di circolazione. La richiesta e rimasta pendente".



"Come si può evincere anche dai precedenti comunicati - conclude -, noi di Forza Italia abbiamo fatto della sicurezza stradale una delle nostre battaglie principali. Perciò monitoreremo questa situazione e segnaleremo il fatto agli uffici competenti. Nella speranza di trovare velocemente una soluzione".