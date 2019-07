Piana



Scontro tra due camion sulla A-11, code per la perdita del carico

lunedì, 22 luglio 2019, 22:36

di gabriele muratori

Pericoloso tra due camion che questo pomeriggio, sull' autostrada Fi-Mare, in direzione Lucca, poco prima dell'uscita Capannori, si sono scontrati lateralmente al momento del sorpasso. Secondo alcune testimonianze, pare che un autotreno della ditta Scavolini abbia sorpassato un camion che trasportava un container e che il primo abbia agganciato uno spigolo di quest'ultimo, incastrandosi.

Durante l'impatto, il metallo del container avrebbe letteralmente squarciato la parete dell'autotreno creando una grossa fessura dalla quale, in seguito allo sbandamento dei due carri, sarebbe uscita parte del carico che si è riversata sulla carreggiata stradale.

Subito dopo i camion hanno poi terminato la corsa impattando entrambi sul guard-rail lungo la corsia d'emergenza. Paura per gli automobilisti in transito che, fortunatamente, hanno evitato di essere coinvolti nell'incidente e sono poi riusciti a schivare i detriti della perdita del carico. Intervenuti tempestivamente gli uomini della società Autostrade e le pattuglie della polizia stradale di Montecatini per ripristinare il traffico bloccato. I due camion sono stati rimossi da duee carri-attrezzi del garage Blefari di Sant'Anna.