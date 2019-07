Piana



"Si all’affidamento in gestione dello stadio comunale"

giovedì, 4 luglio 2019, 19:30

“Si all’affidamento in gestione del campo sportivo comunale di Via Romana Est, nella speranza che si possa così dar via, a breve, al rilancio di questa struttura”.

Interviene così il gruppo consiliare “La Porcari che Vogliamo” in merito alla delibera recentemente portata all’attenzione del Consiglio Comunale ed attraverso la quale si procederà all’affidamento della struttura.

“Il campo sportivo comunale di Porcari - è scritto in una nota - ha enormi potenzialità che solo una sinergia solida e seria tra il pubblico e il privato può concretizzare. È per questo che abbiamo deciso di sostenere la delibera con la quale sono stati individuati gli indirizzi per dare in gestione l’area. A tal riguardo, abbiamo chiesto ed ottenuto che nella procedura di affidamento vengano privilegiate quelle realtà associative locali che hanno dimostrato il loro radicamento sul territorio di Porcari e che hanno dedicato e dedicano il loro impegno, in particolare, verso le giovani generazioni, avviandole alla pratica sportiva e dando loro occasioni sane e sicure di sviluppo e crescita. Con l’occasione teniamo a congratularci con la società Academy Porcari per l’impegno profuso in questi anni nel rilanciare il calcio sul territorio del nostro Comune, sapendo farlo coinvolgendo tantissimi bambini e famiglie porcaresi e ottenendo anche importanti traguardi, tra cui la promozione della prima squadra in Prima Categoria. Una società anche particolarmente ambiziosa, visto che da anni caldeggia il rilancio dello stadio di Porcari con la realizzazione del manto in sintetico e molti altri progetti che ci auguriamo possano presto concretizzarsi.”