Piana



Spesa, bollettini, medicinali, libri e giornali direttamente a casa di anziani, non autosufficienti e persone sole

martedì, 2 luglio 2019, 16:20

Un tocco di attenzione, cura e amore verso le persone più fragili della comunità, come anziani e non autosufficienti, per supportarle ed evitare la loro esposizione alle alte temperature. È ripartito nella sua versione estiva Altopascio Delivery Care, il servizio di consegna a domicilio di spesa, libri, farmaci, giornali e bollettini, completamente gratuito, messo a disposizione dall'amministrazione D'Ambrosio e sviluppato con la Misericordia di Altopascio. Il progetto terminerà il prossimo 30 settembre ed è rivolto a persone sole sopra i 75 anni; over 60 non autosufficienti; nuclei familiari composti da ultra-sessantenni conviventi invalidi o portatori di handicap; persone colpite da handicap fisici o psichici o che si trovino, anche temporaneamente, impossibilitati a provvedere in autonomia agli acquisti.

«Con questo servizio abbiamo voluto essere vicini a quelle persone che hanno maggiori difficoltà nel provvedere a loro stesse, soprattutto in un periodo delicato come quello dell'estate, soprattutto in questi giorni di caldo torrido – spiegano il sindaco, Sara D'Ambrosio e l'assessore al sociale, Ilaria Sorini –. Non si tratta di un mero servizio di consegna ma anche di fornire attenzione e prendersi cura a tutto tondo dell'anziano e, più in generale, di coloro che hanno maggiore bisogno. Una comunità che cresce è una comunità che sa sviluppare coesione sociale tra i cittadini e tra generazioni, avvalendosi delle risorse preziose che ha sul proprio territorio. Per questo ringraziamo la Misericordia di Altopascio che è il braccio operativo del progetto».

Come funziona? È la Misericordia di Altopascio a gestire direttamente il rapporto con i cittadini che attiveranno il servizio, attraverso un numero di telefono dedicato, da chiamare per indicare di volta in volta le necessità. Gli interessati, però, dovranno prima contattare l'Urp, in piazza Vittorio Emanuele (0583.216455), e compilare la domanda di partecipazione (scaricabile anche dal sito del Comune www.comune.altopascio.lu.it): qui verrà consegnato un biglietto riportante informazioni sul servizio e, soprattutto, il numero telefonico da contattare per procedere con l'attivazione. Il requisito della non-autosufficienza o dell'handicap dovrà essere dimostrato allegando alla domanda il relativo verbale di riconoscimento, mentre per coloro che sono colpiti da handicap fisici momentanei, sarà sufficiente la richiesta del medico di famiglia.

I volontari della Misericordia che si presenteranno a casa, saranno ben riconoscibili dalla divisa e avranno un tesserino nominativo.