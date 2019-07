Piana



Stefano Pardini pronto a tornare in campo con la Polisportiva Capannori

martedì, 16 luglio 2019, 10:27

Stefano Pardini ancora in biancorosso con la Polisportiva Capannori. Una notizia che non può passare sottotraccia soprattutto per il lungo infortunio alla mano che ha tenuto Stefano lontano dal campo per quasi un anno e mezzo privando la squadra del suo contributo anche nel corso della scorsa serie playoff. Una lunga assenza che ha pesato sulla squadra ma che non ha mai fatto demoralizzare il giocatore che ogni giorno si è presentato in palestra per tenere la condizione fisica e fare lavoro di riabilitazione.



E ora per lui è arrivato il momento di riprendere a giocare e a dare finalmente il contributo alla squadra. Una bella arma in più per coach Bernabei che può contare su un giocatore di grande intelligenza e capace di attaccare il canestro per creare vantaggi per i compagni. Per il presidente Luca Fontana è stato semplicissimo trovare l'accordo per il prossimo anno con Stefano che ormai è diventato a tutti gli effetti una bandiera biancorossa.