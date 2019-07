Successo per il 2° Palio dei Balistarii

Altri articoli in Piana

sabato, 29 giugno 2019, 17:46

Si infrange sul 3 a 0 il sogno del Tau Calcio Altopascio, che per tre volte in sette anni arriva in finale scudetto. Un'impresa eroica quella dei Giovanissimi Elite U15 di mister Pucci, iniziata ad agosto dello scorso anno e consacrata ad aprile con la vittoria del campionato regionale e...

sabato, 29 giugno 2019, 17:23

Coast to coast per 365 chilometri da percorrere e 8300 metri di dislivello, ripercorrendo da Ravenna a Viareggio la linea Gotica che i tedeschi eressero nella seconda guerra mondiale per impedire alle forze alleate di avanzare nella penisola italiana

sabato, 29 giugno 2019, 15:11

È stato presentato oggi il direttivo comunale di Fratelli d'Italia a Capannori. Erano presenti alla conferenza stampa il deputato Riccardo Zucconi e il consigliere comunale Matteo Petrini. Dal partito dichiarano di puntare soprattutto sui giovani. "Sicuramente nel giro di qualche mese ci saranno nuove adesioni" ha inoltre dichiarato il parlamentare

sabato, 29 giugno 2019, 14:42

Nove appuntamenti musicali in tre giorni, con ben due tour nazionali, Federica Carta e Nesli, che faranno tappa ad Altopascio e una combinazione riuscita di band del territorio, nomi di richiamo e chiusure notturne con dj toscani di grande fama

sabato, 29 giugno 2019, 14:10

Piana lucchese - Nemmeno il caldo ha scoraggiato i volontari che questa mattina si sono presi cura delle Oasi di Bottaccio, Tanali e Gherardesca. Di buon ora, un nutrito gruppo di richiedenti asilo e migranti, insieme a WWF Alta Toscana e ai circoli di Capannori e Valdera di Legambiente, ha...

sabato, 29 giugno 2019, 11:59

Comunità in festa a Marlia per i 50 anni di sacerdozio del suo pievano, Monsignor Agostino Banducci. Domani, domenica 30 giugno, alle ore 17 nella chiesa parrocchiale è in programma la celebrazione solenne dell'anniversario della sua ordinazione. Un'occasione molto sentita in paese, che richiamerà tante persone a lui affezionate