Successo per la prima settimana di cinema all'aperto

lunedì, 22 luglio 2019, 12:49

Grande successo per la prima settimana della rassegna di cinema all'aperto 'La bella estate' ad Artèmisia promossa dal Comune e gestita da Cineforum Ezechiele 25,17.

Tutte le serate di proiezione hanno infatti visto un pubblico molto numeroso, con il tutto esaurito per il film 'Aladdin'.

Quest'anno la rassegna si svolge con una nuova formula per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, e proseguirà fino al prossimo 17 agosto.

Il programma fino a sabato 27 luglio:

lunedì 22 Maria Regina di Scozia di Josie Rourke (GB, 125' ) con Margot Robbie, Saoirse Ronan; martedì 23Moon di Duncan Jones (GB, 2009 - 97') con Sam Rockwell, Kevin Spacey; mercoledì 24 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi (Italia, 2019 - 112') con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini; giovedì 25 Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani (Italia, 2019 – 100') con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni;venerdì 26 Dumbo di Tim Burton (Usa, 2019 - 130') con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny De Vito, Eva Green; sabato 27 I Fratelli Sisters di Jacques Audiard (Usa/Francia, 2018 - 122') con Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal;

L'inizio delle proiezioni è alle ore 21.15. Costo dei biglietti: 6 euro intero, 5 euro ridotto (soci Cineforum Ezechiele e over 65), 3 euro per i nati dal 2009 in poi. Per informazioni tel. 347 7377003. Il programma completo della rassegna è consultabile su cineforumezechiele.com e sul sito www.comune.capannori.lu.it.